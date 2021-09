„Vzruch asi nastane kolem utkání 6. kola v souvislosti se zápasem Bolešiny B – Hartmanice, neboť podle zjištění STK kontrolkou zápisu se lídr tabulky pravděpodobně provinil tím, že do zápisu uvedl tři hráče ze soupisky svého áčka," uvedl sekretář OFS Klatovy Miroslav Sedlmaier ve svém komentáři na stránkách www.sumavanet.cz .

Žichovice díky další porážce klesly v tabulce na poslední místo, a to i díky premiérové výhře Velkých Hydčic, které rozstřílely béčko janovické Dukly 7:2. Hattrickem se v dresu vítězného družstva blýskl Hlaváč.

Do sprchy se předčasně pakovali Filip Pavlík, David Šuba i autor vedoucí branky Vladimír. Všichni za stejný prohřešek – použití vulgárních slov směrem k sudímu. Domácí borci pochopitelně ve značné výhodě tří mužů navíc v poli celý zápas otočili a nakonec zvítězili 4:2.

To už hosté po zásahu Vladimíra Šuby vedli 1:0, ale pak se nestačili divit, jaký karetní mariáš rozjel hlavní rozhodčí zápasu Vladislav Stach. V páté minutě totiž vyloučil hned tři borce žichovického mužstva. Nevídaná záležitost i na poměry „pralesních“ soutěží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.