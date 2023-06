O víkendu mohou otevírat šampaňské. Věřím, že to zvládneme, říká trenér Švihova

„Druhá polovina utkání už byla z naší strany trochu laxnější a možná i proto jsme přidali jen tři branky. O ty se podělili David Vaněček, Miroslav Kodýtek a Tomáš Nováček. Příležitost dostali dorostenci a někteří z nich ukázali, že pokud se budou snažit, mohou z nich být v budoucnu šikovní fotbalisté. Stínem zápasu bylo bohužel zranění Lukáše Zdichynce, čímž se naše marodka rozrostla o dalšího důležitého hráče," posteskl si velezkušený kormidelník.

Ten se ještě zamyslel nad tím, kam "vesnický" fotbal míří. „V sobotu to byl smutný pohled na zápas okresního přeboru. Hosté v devíti lidech, což bylo ještě před pár lety něco absolutně nemyslitelného. Z toho vyplývá úroveň předváděné hry, nasazení, zápal, to všechno jde v tu chvíli do p… pozadí. Škoda, člověk se těší na víkendový fotbal a dopadne to takhle," mrzí trenéra Melku.

TJ Sokol Hradešice - TJ Sokol Chudenice 8:0

Poločas: 5:0. Branky: 9. a 11. Poskočil, 17. Panuška, 18. Zdichynec, 35. V. Černý, 58. D. Vaněček, 78. Kodýtek, 85. T. Nováček. Rozhodčí: Muknšnábl - Anšlág, Bernard. ŽK: 0:0. Diváci: 60. Sestava TJ Sokol Hradešice: Písečný - Vachovec (46. Stupka), Panuška, Frančík, Poskočil (65. Šiman), Hosnedl, Nováček, Gabriel (46. Kodýtek), F. Vaněček, F. Vaněček, Zdichynec (30. Černý). Trenér: František Melka starší. Sestava TJ Sokol Chudenice: Bejm - Š. Žežula, Zoubek, A. Žežula, Lucák, Ježek, Urban, T. Joachimsthaler, Hodan. Trenér: Karel Žák.

