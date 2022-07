Jan Veverka se narodil 1. listopadu 1933 a s fotbalem začínal v Sušici jako voják o dvacet let později, kde hrál až do roku 1965 za tamní Rudou Hvězdu.

O šest let později tento oddíl trénoval, poté se na fotbalových trávnících objevoval v roli rozhodčího. Přes okres a kraj se propracoval až do ligy, kterou pískal v letech 1976 až 1983. Během sedmi let odřídil 71 ligových zápasů. Podle údajů na webu českého a slovenského fotbalu v číslech měl nejčastěji na starosti zápasy Bohemians, Sparty a Brna (celkem 14x).

Jan Veverka zemřel ve věku nedožitých 89 let.Zdroj: Miloš Vrátný

Rozdal celkem 74 žlutých karet, přičemž přes 60 procent z nich viděli hráči hostujícího mužstva. Odpískal 19 pokutových kopů. Jeho prvoligovým debutem bylo utkání 3. kola v sezoně 1976/1977 mezi TJ Baník Ostrava OKD - TJ Bohemians ČKD Praha (1:1). Ostravský tým poslal před zraky 10 tisíc fanoušků do vedení už ve 13. minutě Radimec, ale po hodině hry odpískal Veverka pokutový kop, který proměnil tehdy sedmadvacetiletý Antonín Panenka.

V roce 1979 získal odznak FIFA a rozhodoval i zahraniční zápasy. V letech 1985 a 1986 šéfoval Rudé Hvězdě Cheb, pak se vrátil do řad rozhodčích v Okresním fotbalovém svazu Klatovy. V padesáti letech podle předpisu musel skončit s pískáním v krajských soutěžích, ale dlouho byl pak ještě uznávanou legendou ve fotbalových soutěžích Klatovska, které soudcoval i v osmdesáti.

„S panem Veverkou jsem se v roli asistentky na čáře setkala. Je to úžasné, protože je legendou a hráči si k němu nic nedovolí. Je skvělé jej pozorovat, jak se dokáže po hřišti pohybovat s noblesou. Myslím, že by se mladí od něj mohli učit,“ uvedla fotbalová rozhodčí z Bezděkova u Klatov Zuzana Špindlerová v roce 2013, kdy Jan Veverka slavil osmdesáté narozeniny.

Jan Veverka byl uznávaným rozhodčím.Zdroj: Yvetta ChmelováJan Veverka ve své bohaté kariéře řídil v roli hlavního arbitra nespočet zápasů. Před více než čtyřiceti lety dokonce i derby pražských "S".

„Myslím, že to byl rok 1978 nebo 1979. Už ale nevím, kde se hrálo. Každé derby má svůj náboj, toto je navíc historický souboj. Nominace jsem si moc vážil. Odpískal jsem v utkání dvě penalty, na jednu i druhou stranu. Zápas nakonec skončil 1:1. Bylo to jediné derby pražských "S", které jsem řídil. Tlak, který ho provází, je třeba uvědomit si předem,“ vzpomínal v roce 2015 v rozhovoru pro kolegy ze Strakonického deníku při hokejovém turnaji veteránů (Memoriál Jaroslava Sovy), kde byl jako jeden ze čtyř rozhodčích. Mimochodem: v roli sudího to i v hokeji dotáhl daleko - do I. ligy ČSSR.

Když získal odznak FIFA, jezdil za fotbalem po celém světě. „Nejdál jsem byl v Koreji, kde byl turnaj bezpečnostních složek. Dále bych zavzpomínal na utkání NDR – Španělsko, když chytal Arkonada a trénoval Santa Maria,“ vyjmenoval.

Jan Veverka fotbal miloval, zasvětil mu téměř celý svůj život. Odešel fotbalový nadšenec, ale především skvělý chlap. Nezapomeneme…

