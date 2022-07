Z archivu: FK Svéradice (zelení) - TJ Sokol Malesice.Zdroj: Jindřich Schovanec

I přes patálie, které jeho tým provázely, se Svéradičtí proti Chanovicím rychle ujali vedení. „Jenomže místo toho, abychom dál pokračovali v tom, co jsme si řekli před zápasem, začali jsme kazit jednoduché přihrávky a ztráceli míče v soubojích, což vyústilo ve dvě branky v naší síti,“ zlobil se lodivod.

Svéradicím se navíc v průběhu první půle zranili hned dva hráči. „Takže do druhého poločasu jsme šli se snahou utkání otočit, byť pouze s jediným hráčem na lavičce náhradníků,“ poukázal Martin Heimlich.

Hosté sice prostřídali sestavu a na plac poslali čerstvé síly včetně několika nadějných dorostenců, ale byly to Svéradice, které střílely góly. Domácí po obrátce trefili síť Chanovic hned třikrát a zvítězili 4:2. „Každopádně nás směrem do budoucna čeká ještě hodně práce. Letní příprava prakticky kvůli různým akcím, festivalům a dovoleným žádná nebude, na tréninku pár kluků a posily do nové sezony zatím v nedohlednu,“ dodal trenér rozpačitě.

Ještě před soubojem áček obou družstev mohli fanoušci ve Svéradicích vidět v rámci vzpomínkové akce na Františka Pavlovského a Josefa Smitku, dvě významné osobnosti obou klubů, utkání staré gardy FK Svéradice s tou Hvězdnou z Chanovic. Zápas skončil divokou remízou 4:4. Namíchaný tým žáků a dorostu Chanovic pak svého soka z řad domácích porazil 5:1.

