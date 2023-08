/KANONÝR & OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté FJ SRK Železná Ruda vstoupili do nového ročníku III. třídy okresu Klatovy jako nemilosrdný hurikán. O víkendu v rámci předehrávaného 13. kola smetli zálohu domácího Mochtína vysoko 6:1 a připsali si první tři body do tabulky.

Maďarský fotbalista Ferenc Róth. | Foto: Deník/Martin Mangl

Jednoznačným hrdinou tohoto utkání se stal zkušený čtyřiačtyřicetiletý útočník Ferenc Róth, jenž s kapitánskou páskou na levé paži řádil jako utržený ze řetězu. Domácí obránci si s bývalým prvoligovým fotbalistou nevěděli rady, a ten jim bez váhání nasázel pět gólů za šestapadesát minut.

„Lepší vstup do soutěže jsme si nemohli ani přát. Sešli jsme se v docela dobré sestavě, konečně jsme taky vypadali jako mančaft," ocenil maďarský fotbalista, který už dlouhá léta žije v Česku. „To, že jsem dal pět gólů, je fajn, ale mám radost hlavně z toho, jak jsme utkání zvládli jako tým. Dopředu nám to šlapalo a dozadu taky," pochvaloval si věčně usměvavý chlapík.

Ten přitom do zápasu vůbec neměl nastoupit. „Mám zdravotní problémy, oficiálně už jsem skončil, ale klukům jsem slíbil, že když bude potřeba a bude nás málo, na domácí zápasy v Železné Rudě, kde bývám často, budu chodit," prozradil. „Jenomže nakonec jsem tak trochu musel i na první zápas ven, protože mi kluci před zápasem volali, že je jich málo," vysvětlil Róth.

Fotbal Ferenc Róth pořád miluje, a to dokonce tak moc, že kvůli němu dal manželce tak trochu košem. „Manželka řekla, že nikam nepojedu, ale já řekl, že pojedu," culil se fotbalista. „Nechtěl jsem v tom kluky nechat," doplnil.

A jeho spoluhráči se na služby a zdá se, že i formu Rótha, budou moci spolehnout i o víkendu, kdy Železná Ruda hostí Velké Hydčice (v sobotu od 17 hodin). „Zatímco na zápasy venku to není ideální, doma se pravidelně scházíme v počtu patnácti až osmnácti lidí, že někteří se bohužel do hry ani nedostanou," pokrčil rameny. „A co od zápasu očekávám? Vlastně netuším. Ale vím to, že hrajeme doma a tři body musí zůstat v Rudě," pravil Róth.

Fotbalista Ferenc Róth (44 let)

S fotbalem Ferenc Róth začínal doma v Maďarsku v týmu FC Fehervár, a poté hrál za Zalaegerszegi TE. Mihl se i v Ujpešti a jednu sezonu strávil také v klubu Lombard Pápa FC. V létě roku 2005 zamířil do Uherského Hradiště, jednalo se přitom o jeho první zahraniční angažmá.



„Tehdy jsem dostal nabídku od mého manažera, a tak jsem si řekl, proč to nezkusit. Přitom jsem neuměl ani slovo česky,“ přiznal v jednom z (ne)dávných rozhovorů pro Deník. Kromě Slovácka oblékal barvy dalších prvoligových týmů z ČR jako jsou FC Viktoria Plzeň a Bohemians 1905.



Po skončení profesionální kariéry reprezentoval barvy TJ Sokol Ovčáry, SV Zenting (Německo), SK SENCO Doubravka, Žichovic a Bukovce. Od jara 2022 je v Železné Rudě, a když nastoupí, pravidelně střílí góly. Při angažmá v Plzni, kde strávil dva roky, si ve městě našel manželku, se kterou vychovává dvě šikovné dcerky. „Máme se tu dobře. Holky už chodí do školy a my oba do práce. Ve volném čase hrajeme volejbal nebo jezdíme na kole. V zimě zase lyžujeme na Šumavě, kde máme chatu. Mám tu teď nový domov,“ prohlásil.

