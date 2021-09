Po nevšední remíze 3:3 o osudu duelu rozhodovaly penalty, které zvládli lépe hosté. Plánice tak získala velice cenné dva body, ale mrzet jejich borce může fakt, že jeden bod nakonec i ztratili. Kolinec totiž zápas vyrovnal zásluhou Kratochvíla až v 89. minutě. Na druhou stranu: Plánice v Kolinci prohrávala v průběhu prvního poločasu už 0:2, a až poté skóre otočila. I to je důkaz, že fotbal je báječným a nevyzpytatelným sportem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.