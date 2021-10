Dobrou formu z posledních týdnů potvrdili fotbalisté sušického béčka, kteří si po demolicích rezervy Mochtína (7:1) a posledního Měčína (13:1) poradili i se zálohou Okuly Nýrsko. Utkání i díky dalším dvěma trefám kanonýra Ernesta Gutwirta, jenž se letos trefil už patnáctkrát a vede tabulku střelců o dva zásahy před strážovským Bronislavem Mayerem, vyhráli na půdě protivníka 4:2.

„K zápasu jsme odjížděli s velikým respektem, protože Nýrsko v minulém kole porazilo vedoucí Strážov. Zároveň jsme však věděli, že nenastoupí v totožné sestavě, jelikož áčko Optiků hrálo ve stejný čas v Domažlicích,“ říkal fotbalista TJ Sušice B Patrik Hubáček, který k výhře pomohl jedním zásahem.

„V úvodu utkání jsme neproměnili několik vyložených šancí, přesto jsme šli do vedení, když se prosadil náš nejlepší střelec a za mě nejlepší útočník celé této soutěže Ernest ,,Majo“ Gutwirt,“ chválil svého spoluhráče mladík ze Sušice.

„Soupeř má v týmu velmi kvalitní a technické fotbalisty, a to se také potvrzovalo. Při přechodu do útočné fáze téměř nechyboval, což nám dělalo problémy při bránění. Do poločasu padly ještě tři branky. Za nás se prosadil Pavel Vinický, na 1:2 pak snížil domácí Bastl a vítěznou branku utkání jsem vstřelil já po nádherné přihrávce od Maja,“ culil se šťastný autor třetí sušické branky, která padla v nastaveném čase úvodní půle střetnutí.

Záložní tým TJ Sušice (na archivním snímku hráči v bílých dresech) vyzrál na béčko Okuly Nýrsko, které porazil na jeho hřišti 4:2.Zdroj: archiv Deníku

„Ve druhé půlce nás soupeř zatlačil a snažil se o vyrovnání. Na 2:3 snížil ze standardní situace. V závěru utkání jsem získal míč na polovině hřiště a vyslal do samostatného úniku Maja, který udělal kličku brankáři a definitivně zápas rozhodl. Pro nás strašně cenné vítězství. Nyní hrajeme doma s Janovicemi o druhé místo, což jsme po návratu zpět do okresního přeboru vůbec nečekali,“ doplnil Hubáček.

Aktuálně stále ještě druhé Janovice mimochodem ve šlágru 11. kola nezískaly ani bod, když v domácím prostředí podlehly vedoucímu Strážovu těsně 0:1. Na třetím místě se nacházejí Hradešice, které si přivezly tři body z horké půdě Švihova, kde uspěly 2:0.

Vyrovnaný zápas pak viděli fanoušci v Malém Boru, kam přijely Kašperské Hory. Ty ještě deset minut před koncem vedly o dvě branky, ale trefy domácích borců Kocuma s Němcem poslaly duel do penaltového rozstřelu. V něm se po výsledku 6:5 nakonec radovali hosté.

11. kolo okresního přeboru: Chudenice – Nezamyslice 3:1 (1:1, 27. a 88. Jan Soupír, 75. Vachtl – 44. Kováč), Švihov – Hradešice 0:2 (0:0, 54. F. Melka, 90. Kodýtek), Nýrsko B – Sušice B 2:4 (1:3, 23. Švec, 90. Taušek – 9. a 90+2. Gutwirt, 26. Vinický, 45+7. Patrik Hubáček), Luby B – Dlouhá Ves 3:0 (0:0, 47. Pivoňka, 71. Havlíček, 78. Chudý), Janovice – Strážov 0:1 (0:0, 73. J. Kalivoda), Malý Bor – Kašperské Hory 3:3 (5:6 na penalty, 1:2, 11. Šmrha, 80. Kocum z penalty, 87. Němec – 25. Kůs, 44. Řimnáč, 46. Šuba), Měčín – Mochtín B 1:2 (0:1, 60. Touš – 30. a 54. Pretzelmayer).