Kanonýrem Deníku se tak stal úplně jiný plejer - o rok mladší Petr Reitmajer z Vrhavče, jenž v nejvyšším přeboru Klatovska ve víkendové derniéře nasázel čtyři branky a režíroval vítězství svého týmu v poměru 4:1 na půdě o záchranu bojujících Nezamyslic. Petr Reitmajer má střílení gólů v krvi a letos už rubriku Kanonýr Deníku jednou ovládl. Bylo to v první polovině září, kdy pěti zásahy sestřelil Veřechov a jeho tým tak slavil cenné tři body za vítězství 6:4. „Byl to pro nás velmi důležitý zápas. Chtěli jsme doma potvrdit roli favorita a utkání zvládnout za tři body,“ říkal tehdy fotbalista Vrhavče.

Pět gólů v jednom zápase je jeho dosavadním osobním rekordem. „Co se týče nastřílených gólů, tak domácí zápas s Veřechovem byl mezi muži mým určitě tím nejlepším v mojí kariéře. Ale můj výkon byl jinak hrozný," připustil.

Vrhaveč v derniéře prolomila černou sérii. Výhru režíroval kanonýr Reitmajer

„Naštěstí mi to tam ale napadalo, takže to, co jsem jinak předváděl na hřišti, nikdo neřešil,“ culil se muž se čtrnáctkou na zádech, který o tom, že bude hrát jednou fotbal, měl jasno už od plenek. „Tuším, že fotbal hraji od osmi let, ale už do porodnice mi táta přinesl kopačky, takže bylo fakt rychle rozhodnuto, že až trochu vyrostu, budu kopat do meruny,“ pousmál se.

Kanonýr Deník Petr Reitmajer.Zdroj: Jindřich Schovanec

Svůj počin ze září tedy ofenzivní fotbalista Reitmajer o víkendu nepřekonal, byť k jeho dorovnání měl velice blízko. „Když soupeř snížil v 78. minutě na 1:2, báli jsme se o výsledek. Ale naštěstí se nám pak povedlo držet míč a opět jsme si začali vytvářet šance. Dvě z nich jsme proměnili a radovali se z výhry," soukal ze sebe po posledním utkání podzimní části.

Tu Reitmajer zakončil výborně. V první polovině sezony odehrál 11 zápasů a nastřílel patnáct branek. Na ně potřeboval strávit na hřišti celkem 944 minut - na góly, ale i šest žlutých karet, které si v okresním přeboru také připsal do svých statistik. Mimochodem: Petr Reitmajer na podzim odehrál i jedno utkání za zálohu Vrhavče v áčkové skupině IV. třídy. A dvěma góly pomohl ve druhém kole k vítězství 3:2 nad výběrem fotbalistů z Neznašov.

Nejlepší střelci uplynulého víkendu (kategorie dospělých): 5 branek - Marek Švůgr (Dukla Janovice - okresní přebor + III. třída), 4 branky - Petr Reitmajer (Sokol Vrhaveč), 3 branky - Bronislav Mayer (SK Kovodružstvo Strážov).



Nejlepší střelci víkendu mezi mládežníky: Denis Gashi (SK Klatovy 1898 U17), Lukáš Klečka (Sokol Pačejov & Pfeifer Chanovice U15), Jakub Šiška (Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda U15) - všichni zmínění borci nastříleli shodně po čtyřech brankách.

