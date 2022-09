Tým Reitmajera do zápasu vstoupil aktivně a se štěstím (díky vlastní brance hostujícího Hládečka) se ujal vedení. „Ale jak už to u nás bývá zvykem, tak jsme hned polevili a mysleli si, že to půjde samo. Soupeř nás začal přehrávat a v tu ránu jsme prohrávali 1:2,“ zlobil se Reitmajer.

OKRESNÍ PŘEBOR: Béčko Startu je novým králem, rezerva Sušice dominovala

Jenomže byl to on, kdo ve 27. minutě vyrovnal na 2:2 a naplno nastartoval svoji one-man show. „Naštěstí jsme se do zápasu rychle vrátili a povedlo se nám ještě do poločasu odpovědět třemi góly,“ radoval se útočník, který s fotbalem začínal v Neznašovech a v minulosti oblékal také dres Startu Luby i Klatov, kde si zahrál dorosteneckou divizi. „Ve druhém poločase jsme přidali rychle další góly a bylo téměř rozhodnuto, že body zůstanou doma,“ doplnil fotbalista.

Kanonýr Deníku Petr Reitmajer (v bílém dresu).Zdroj: Jindřich Schovanec

Pět branek v jednom zápase? To je dosavadní Reitmajerův osobní rekord. „Co se týče nastřílených gólů, tak to byl mezi muži určitě můj nejlepší zápas kariéry, ale můj výkon byl jinak hrozný. Naštěstí mi to tam ale napadalo, takže to, co jsem jinak předváděl na hřišti, nikdo neřešil,“ culí se muž se čtrnáctkou na zádech, který o tom, že bude hrát jednou fotbal, měl jasno už od plenek.

Když tým trénuje otec: Kritika byla vždycky o něco tvrdší, říká kanonýr Melka

„Tuším, že fotbal hraji až od osmi let, ale už do porodnice mi táta přinesl kopačky, takže bylo fakt rychle rozhodnuto, že budu kopat do meruny,“ usmívá se Reitmajer, který v letošní sezoně v dresu áčka v přeboru Klatovska nasázel už sedm branek. „Když se mi bude takhle střelecky dařit i nadále, tak určitě budu spokojený. Zvlášť, když ode mě spoluhráči nemohou čekat mraky naběhaných kilometrů ani raketovou rychlost ve sprintu,“ říká s humorem. „To prostě neumím, takže pokud chci týmu pomoci, tak jedině góly,“ pokračuje vážněji.

Přestože Vrhaveč ještě vloni hrála krajskou soutěž, ambice na postup v klubu nemají. „I. B třídu jsme si vyzkoušeli a drželi se v ní poměrně dlouho. Vloni jsme na to ale bohužel už neměli fyzicky a účinkování v soutěži pro nás bylo jen trápení. V okresním přeboru chceme hrát v klidu střed tabulky a zase se fotbalem bavit,“ vysvětluje fotbalista Petr Reitmajer.

Fotbalista TJ Sokol Vrhaveč Petr Reitmajer.Zdroj: Jindřich Schovanec

Nicméně vstup do sezony spíš napovídal o tom, že tým nebude mít ani na zmiňovaný střed tabulky. Vždyť v otvíráku letošního ročníku doma schytal debakl 0:8 od ofenzivně laděných Hradešic. „Bylo to pro nás takové špatné překvápko. A pro našeho kouče Davida Hracha, který byl zrovna na dovolené, asi zřejmě taky,“ směje se kanonýr. „To byl takový ten typ zápasu, ve kterém Hradešice do čeho koply, to jim tam spadlo. Zatímco my, i kdybychom hráli až do dalšího dne, tak gól prostě nedáme,“ popisoval.

„Naštěstí jsme flegmouši, takže jsme to hodili za hlavu a v dalším kole ve Švihově ukázali, že ten fotbal hrát umíme,“ je rád střelec, jenž si závěrem pochvaluje kolektiv, který ve Vrhavči je. „Parta tady byla vždycky skvělá. Doufám, že to tak bude i nadále a ještě si pár pozápasových alkoholových večerů užijeme,“ dodává Petr Reitmajer, kanonýr Deníku.

PODÍVEJTE SE: Famózní publikum a hattrick kanonýrky, tři body zůstaly na Rozvoji