/ROZHOVOR/ Fotbalová sezona je (až na pár barážových výjimek) u konce. Byla dlouhá, náročná, a leckde plná neskromných gólových momentů, které dělají fotbal fotbalem. Třeba jako v utkání posledního kola skupiny o 13. až 18. místo ve IV. třídě Klatovska mezi Dlažovem a Křenicemi.

Kanonýr Deníku Vlastimil Rejthar. | Foto: archiv Vlastimila Rejthara

Bezstarostný zápas vyhráli hosté z Křenic vysoko 10:1, přičemž šest branek obstaral křenický fotbalista Vlastimil Rejthar. Právě čtyřicetiletý kapitán týmu z obce, kde žije něco málo přes dvě stovky obyvatel, je posledním Kanonýrem Deníku letošní fotbalové sezony.

IV. TŘÍDA: One man show! Rejthar dal šest gólů, Křenice čepovaly desítku

Poslední utkání letošní sezony vám vyšlo na jedničku, na hřišti Dlažova jste vyhráli 10:1. Odpovídá konečný výsledek dění na hřišti, nebo je výsledek pro domácí až příliš krutý?

Výsledek je zasloužený. Do zápasu jsme nastoupili s chutí a zároveň s cílem užít si poslední zápas sezony. A to se nám náramně vydařilo.

K demolici soupeře jste přispěl šesti vstřelenými góly. Je to váš osobní rekord mezi dospělými, nebo jste někdy skóroval i vícekrát během jednoho utkání?

Ano, šest gólů jsem vstřelil poprvé a je nutné říci, že tentokrát jsem mohl mít dokonce trojitý hattrick, kdybych si však lépe hlídal ofsajdová postavení. Ale to by byl zase jiný příběh (smích). Jedná se tedy o můj rekord.

Vlastimil Rejthar.Zdroj: archiv Vlastimila Rejthara

Zatímco na podzim jste vstřelil pouze dvě branky, v jarní části, ve které jste hráli skupinu o 13. až 18. místo, jste v deseti zápasech skóroval hned čtrnáctkrát. Kde se to ve vás vzalo?

Na tento dotaz je celkem jednoduché vysvětlení - lepší rozpoložení, přesnější koncovka a samozřejmě perfektní souhra našeho týmu.

Všiml jsem si, že v Křenicích hrají další dva Rejtharové - oba se jménem Filip. Patří oba fotbalisté do vaší rodiny, nebo je to jen shoda u příjmení?

Jedná se o mého bratra a synovce.

Jaké spolu máte vztahy na hřišti?

Vztahy na hřišti jsou jedna věc a v rodinném kruhu věc druhá. Na hřišti to samozřejmě někdy vře, ale ten, kdo hraje srdcem, ví, o čem mluvím (směje se).

Jaká je vůbec v Křenicích parta?

Přátelská a je založena především na oddanosti klubu. Většině hráčů je bohužel třicet, respektive čtyřicet let a více.

PODÍVEJTE SE: Okresní finále starších přípravek vyhráli fotbalisté Sušice

Jak dlouho vůbec hrajete fotbal, a jak dlouho jej ještě chcete hrát?

Fotbal hraji přibližně od svých deseti let a hodlám ho hrát, dokud nepadnu. Rád bych se zařadil mezi křenické matadory, kteří to zvládli a hráli po našem boku třeba ještě v pětašedesáti letech. Nyní působím i jako trenér mladší přípravky SK Klatovy 1898.

Jaké další sporty kromě fotbalu vás baví?

Ke sportu má moje rodina všeobecně kladný vztah. Mezi mé hobby patřil motokros, ale nyní se již věnuji v tomto odvětví svým dvěma synům, které vedu také k fotbalu. Doufám, že si s nimi někdy zahraji za Křenice fotbalový zápas. Moje dcera je zase nadaná judistka.

OBRAZEM: Cenné kovy a zlatý pohár. Klatovští judisté v Budějovicích řádili