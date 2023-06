Přestupová bomba! Do Švihova míří borci z Klatov i Nýrska, klub zakládá béčko

Vyhráli okresní přebor o tři body před druhými Hradešicemi a během posledních pěti let se z nejnižší soutěže na Klatovsku prodrali až do kraje. Úctyhodné, že? A to ve světě řádil covid a nějakou dobu se v tuzemsku fotbal kvůli zákazům vlastně vůbec nehrál.

V novém dresu pózovaly v úterý všechny posily kromě Martina Brože. | Foto: FC Švihov

