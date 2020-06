Fotbalisté TJ Sušice navázali na vítězství s Osekem a v dalším přípravném utkání porazili Sokol Mochtín na jeho hřišti 5:4. Vítězství se sice nerodilo vůbec lehce, diváci na stadionu se ale rozhodně nenudili.

Mochtín (na archivním snímku hráči ve žlutém) nestačil na Sušici. | Foto: Aneta Kalivodová

Do vedení šel hned ve 2. minutě utkání domácí Mochtín, autorem gólu byl Zbyněk Smolík. Sušici však brzká branka neublížila a v 18. minutě vyrovnala po trefě Tomáše Klímy z bezprostřední blízkosti. O sedm minut později už hosté vedli. A to díky přesné hlavičce svátečního střelce Lukáše Kodýdka. Vzápětí si však po centru Stanislava Strejce hostující obrana srazila míč do vlastní sítě a bylo to 2:2.