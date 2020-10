Ondro, poločas v Myslívě skončil nerozhodně 1:1, ale díky brilantnímu výkonu ve druhém dějství jste nakonec zápas urvali ve svůj prospěch. Co podle vás rozhodlo o vaší výhře?

Myslím si, že rozhodla naše dobrá obrana, jelikož protihráči byli kvalitní, sehraní a nebezpeční. Ale určitě také rozhodly naše přesné přihrávky ve finální fázi, které jsme dokázali přetavit ve čtyři góly.

Vy jste soupeři vstřelil tři branky. Už jste někdy mezi dospělými zaznamenal hattrick, nebo šlo v tomhle ohledu o vaši premiéru?

Byl to můj první hattrick a jsem za něj moc rád.

Bude vás to něco stát do klubové pokladnice?

Určitě, do kasy jsem už něco přihodil (úsměv).

Vám se teď střelecky daří. Ve třech posledních zápasech jste nasázel pět gólů. Jste spokojený se svými výkony?



Se svými výkony jsem docela spokojený, ale ještě musím zapracovat na fyzičce. Ta mi docela chybí…

Jak moc vás mrzí, že vláda ČR zakázala konání veškerých sportovních akcí? Myslíte si, že si v tomto kalendářním roce ještě zahrajete nějaký ostrý zápas o mistrovské body?

Mě osobně to moc mrzí, protože mám fotbal opravdu moc rád. Bohužel si ale myslím, že do konce roku už si fotbal asi nezahrajeme. I tak ale doufám, že to nebude moc dlouho trvat, situace u nás se uklidní a budou se moci opět konat veškeré sportovní akce.