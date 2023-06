/FOTO/ Šestnáct zápasů, sedm výher, tři remízy, šest porážek. To je stručná, ale celkem zásadní bilance fotbalistek SK Klatovy 1898 ve svojí historicky první sezoně, ve které nastupovaly v divizní skupině C. Západočešky nastřílely jednačtyřicet branek, získaly čtyřiadvacet bodů a obsadily konečné páté místo. Nutno podotknout, že divizní mistrovská premiéra klatovskému ženskému týmu vyšla velmi slušně. A tým ukázal, že se s ním na fotbalové mapě v budoucnosti zkrátka musí počítat.

Fotbalistky SK Klatovy 1898 mají za sebou historicky první sezonu. V ní se nevedly vůbec špatně, obsadily konečnou pátou příčku. | Foto: Yvetta Chmelová

A jak vidělo právě skončenou premiérovou sezonu trenérské kvarteto Klatov? „Já budu upřímná a musím říct, že pro mě je to osobní zklamání,“ řekla zkroušeně hrající hlavní trenérka Petra Čubanová. „S jídlem prostě roste chuť. Byly jsme na třetím místě a štve mně, že jsme tuto medailovou pozici neudržely a že jsme skončily až na páté příčce,“ vysvětlila osobní pocity hlavní koučka.

Podle čtyřicetileté fotbalistky, která se lodivodských otěží týmu žen chopila po první polovině soutěže, označila právě podzim jako bodově ztrátový. V tomto období Klatovy platily nemilosrdnou nováčkovskou daň. Přece jen: scházely se od srpna, všechno se učily, ale než se zápasově otrkaly, bylo po podzimu.

Nejlepší střelkyně? Trenérka a rychlonožka Julie Chobotová

„Na jaře jsme nasbíraly dvakrát více bodů než na podzim. U některých hráček byl vidět obrovský progres, a to pak bylo znát také na výsledcích. Celému týmu patří velký dík,“ chválila Petra Čubanová, která patřila ke střelecké elitě celé divizní soutěže, když se třinácti trefami byla osmou nejlepší kanonýrkou. Její spolubojovnice Julie Chobotová pak byla třináctá s devíti přesnými zásahy.

Ale fotbal je týmový sport. Individuální výsledky stojí v pozadí, a tak to vidí i Petra Čubanová, která se trošku vzteká, když se zmiňují v týmovém hodnocení individuální střelecké úspěchy. Pak chce, aby se připomněla tvrdá práce defenzivy i houževnaté výkony fotbalistek operujících mezi obranou a útokem. „Dohromady je to funkční tým, a především pak parta. A bez té by to nešlo a nebyly bychom tam, kde jsme. Takže ještě jednou všem velký dík. A ten patří i mým asistentům, celému realizačnímu týmu,“ děkovala Petra Čubanová.

Jaro? Celý tým byl úplně někde jinde, především fotbalově

Ta se ve své hlavě, ale také slovy ještě vrátila k mistrovskému jaru mezi divizní elitou, které bylo rozhodně hodně povedené. „Jaro bylo opravdu o něčem jiném než podzim. Celý tým byl úplně někde jinde, především fotbalově. A těžily jsme také z dobré fyzičky, protože zimní příprava byla fakt skvělá a ta zimní makačka se vyplatila,“ podotkla hlavní trenérka. Ale jak se shodlo celé trenérské kvarteto, mohlo to být na jaře ještě lepší.

„Vlastními chybami jsme se připravili o čtyři body. Hodně nás mrzí remíza s Hradištěm a prohra v Domažlicích. V Domažlicích nás štve hlavně výsledek,“ poukázal asistent hlavní trenérky na výprask 1:5, který klatovským tým odsunul na konečné páté místo. „Naše předvedená hra byla dobrá, holky tam hrály pěkný fotbal, i šance jsme si vypracovali, ale bohužel… chybělo nám to potřebné štěstíčko,“ řekl Jiří Pytel.

Ten zároveň připomněl i jarní plusy, kterými byly oplacené podzimní porážky Táborsku a týmu z Mokrého. „Těm jsme to na jaře vrátili, tady nám holky udělaly velkou radost,“ konstatoval druhý asistent hlavní trenérky Radek Smolík. „Jen škoda, že nás na podzim přibrzdila zranění. Na marodce jsme měly najednou více klíčových hráček, některá utkání jsme nedohrávaly kompletní,“ připomněla třetí asistentka hlavní trenérky a kapitánka v jedné osobě, ostřílená fotbalová univerzálka Markéta Rajalová.

Kámen úrazu: Velké množství zahozených příležitostí

Obě dámy i oba pánové se pak shodli na tom, že v úvodu zmiňované skóre, především pak počet nastřílených gólů, by byl jiný, kdyby se týmu dařilo proměňovat vypracované šance. „Tady máme velké rezervy,“ uvědomuje si Jiří Pytel. „Jasně, chybělo nám i potřebné štěstí, ale my neproměňujeme šance. Na tomhle musíme hodně zapracovat,“ naznačil, na čem bude muset tým klatovských fotbalistek zapracovat.

Velkým pozitivem je, že se družstvo stabilizovalo, a že je v něm zdravá konkurence. Tým od startovní čáry až doposud udělal obrovský kus práce, je na něm znát herní a výkonnostní posun. A rozhodně je tak pro další práci na čem stavět. „My učíme hrát holky fotbal. Rozhodně ne, jako jiné týmy, které hrají silový a tvrdý, možná až zákeřný fotbal. Chceme, aby holky měly radost ze hry a fotbalem se bavily,“ uvedl Jiří Pytel, který počínaje úvodním červnovým dne převzal taktovku hlavního trenéra týmu žen SK Klatovy 1898.

Jeho asistenty budou dál Markéta Rajalová a Radek Smolík. „Byla to pro mě velká zkušenost, za kterou děkuji, ale teď už se chci opravdu soustředit jen na hráčskou kariéru,“ potvrdila a vysvětlila změnu Petra Čubanová.

„Já děkuji za důvěru vedení klatovského klubu. Budeme dál pokračovat v načaté práci,“ řekl padesátiletý Jiří Pytel, který výraznou stopu zanechal na klatovském týmu už v zimě a na jaře, kdy se chopil specialisty na fotbalovou přípravu. A jak na jaře bylo vidět, tým má v tomto směru dobře našlápnuto.

A zatímco fotbalistky Klatov si nyní užívají zaslouženého volna, jejich nový hlavní trenér Jiří Pytel rozhodně nezahálí a už nyní intenzivně spřádá plány na letní přípravu. „Ta začne v červenci. Ale více zatím neprozradím. Nejdříve s programem seznámím hráčky,“ zůstal malinko tajemný směrem k veřejnosti. Každopádně už nyní je jasné, že klatovské fotbalistky nehodlají hrát ve své druhém účinkování v ženské divizi druhé housle, a že do bitev o mistrovské body nového soutěžního ročníku 2023/2024 se pustí v září.

Česká divize žen, skupina C / 2022-2023

Nejlepší střelkyně: 31 branek – Simona Jandová (České Budějovice), 24 branek – Adéla Šturmová (Mokré), Martina Vyskotová (Jiskra Domažlice), Barbora Němečková (Hradiště), 21 branek – Nikola Procházková (České Budějovice), 20 branek – Karolína Vaňková (České Budějovice), 18 branek – Lucie Čondlová (České Budějovice), 13 branek – Petra Čubanová (Klatovy).



Nejvíce žlutých karet: 3 ŽK – Lenka Chaloupková (Mokré), Markéta Kovaříková (Jiskra Domažlice), Vanesa Sedláčková (Jiskra Domažlice), Veronika Jedličková (Hradiště), Sára Tichá (Táborsko). Červené karty: 1 ČK – Alena Konopová (Borovany / Mokré), Eliška Stropková (České Budějovice). Nejlepší a nejhorší tým doma / venku: České Budějovice / Borovany. Nejlepší a nejhorší tým doma / venku: České Budějovice / Borovany.

