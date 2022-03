Matěj Pivoňka v přípravě proti Košutce.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do druhé půle jsme nastoupili odhodlaně, a to i přes zranění našeho kapitána a stopera (Martina Vejskala – pozn. autora), který musel po poločase střídat. Na jeho postu jej vystřídal devatenáctiletý Hynek Pikhart, který se této příležitosti ujal výborně a odvedl na jeho pozici úžasný výkon. Také nám pomohla červená karta soupeře na konci zápasu,“ pokračuje 21letý kanonýr.

Matěji, v zápase jste vstřelil obě branky svého týmu, tu první z penalty těsně před poločasovou přestávkou. Byl jste na ni určený?

Přestože v šatně před zápasem nebylo řečeno, že bych měl penaltu kopat zrovna já, po pozdější domluvě přímo na hřišti všichni usoudili, že to bude asi nejlepší možnost. O to zodpovědněji jsem se cítil, že nesmím minout. Jsem rád, že jsem penaltu proměnil. A tím vlastně pomohl k otočení skóre.

Druhou a rozhodující branku jste si nechal až na konec zápasu. Můžete ji našim čtenářům popsat?

S míčem jsme se dostali až k brankové čáře a před velkým vápnem se otevřela obrovská ulice. Křikl jsem si na spoluhráče a dostal balon za hranici velkého vápna. Byl jsem si trochu vědom toho, kolikátá je minuta a zkusil jsem prostě vystřelit. Brankář měl přes chumel hráčů špatný výhled a můj pokus nakonec zapadl k pravé tyči.

Dlouho ale na ukazateli skóre svítil nerozhodný výsledek a blížily se penalty. Věřil jste, že utkání zvládnete ještě vyhrát?

Ano, věřili jsme do poslední chvíle, že můžeme zvítězit. Celý zápas jsme bojovali a nic nevzdávali. Bylo to jen o jedné povedené akci, která se naštěstí naskytla nám a dokázali jsme ji zúročit. Myslím si, že nám pomohla také červená karta hostujícího kapitána v 86. minutě. Pak jsme utkání rozhodli.

Košutka je v tabulce sice až desátá, ale obecně platí za velmi nepříjemného protivníka. Může vám její skalp pomoci směrem k dalším bojům o záchranu?

Myslím si, že ano. Každý bod se počítá a tyto body jsou o to cennější. Košutka byla velmi silným soupeřem, ale náš brankář nás dokázal ve spoustě situací podržet a odvedl také dobrý výkon.

V příštím kole vás čeká Kaznějov, který patří k tomu lepšímu, co soutěž nabízí. Jaké utkání očekáváte?

Každý zápas je v něčem jiný. Pro mě ještě více v tom, že proti většině soupeřů jsem zatím nemohl hrát. Kaznějov je pátý, ale my potřebujeme opravdu každý bod a uděláme vše pro to, abychom body sbírali. Půjdeme do zápasu odhodlaně a rozhodně se nebudeme předem vzdávat.

Už jste to lehce zmínil. V letošní sezoně jste odehrál pouze čtyři zápasy, ve kterých jste dal tři branky. Nastupujete s ortézou na kolenu. Co se vám stalo?

Ještě před covidem jsem si bohužel při posledním zápase krajského přeboru v Nýrsku utrhl přední křížový vaz. Pro fotbalistu je tohle zranění dost nepříjemné a se mnou se táhlo opravdu dlouhou dobu. Před rokem a půl jsem podstoupil operaci, díky které se teď cítím mnohem lépe a jsem připraven týmu opět pomoci.

Na závěr opustíme fotbal. Svou vizáží připomínáte irského bijce Conora McGregora, ale já osobně ve vás vidím také rysy Jake Paula, dnes již profesionálního boxera. Myslím si, že nejsem jediný, komu těmto dvěma borcům přijdete podobný…

Je pravda, že se s tímto přirovnáním setkávám docela často (úsměv). Obzvlášť pak, když jsem někde se svými bratry, kteří se Conorovi podobají ještě mnohem více než já. Díky „vzácné“ barvě vlasů a vousů jsme o to více zapamatovatelní.

