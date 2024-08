Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal?

Před začátkem každého soutěžního ročníku máme obavu, jestli nám neumřou nějaké kluby, protože v nejnižších soutěžích se věk hráčů neustále zvyšuje. V loňském roce přerušil činnost Dlažov a zatím nedal tým dohromady.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího?

Komisi rozhodčích pod vedením Jirky Petržilky se poměrně daří dobrá práce podchytit docela dost mladých kluků, kteří skončili s fotbalem v dorosteneckém věku. Tento projekt běží v našem okrese už druhý rok a za tu dobu je to kolem dvacítky arbitrů. Takže zatím nemůžeme plakat nad tím, že bychom neměli rozhodčí. Jsou to mladí kluci, mnoho z nich nemá řidičák, takže jsou dost velké problémy, jak se na utkání dostat. Komise rozhodčích to řeší tak, že je v kategorii dospělých posílá pískat se zkušeným rozhodčím, který je naloží do auta a postará se o ně i během utkání. Mladí rozhodčí pískají hlavně mládež, komise je nasazuje v okolí jejich bydliště. Okresní svaz má v rozpisu soutěží dost nepopulární nařízení, že klub, který nemá aktivního rozhodčího, musí hrát neděle. Na to je negativní ohlas, protože na hodně vesnicích jsou naučení hrát fotbal v sobotu odpoledne a pak jít na pivo. Když jim nařídíte neděli, tak přijdou o pivo. Máme to druhý nebo třetí rok a prvotní odpor se už podařilo zlomit. Kluby si to dost vzaly za své a nebrání se, když komise rozhodčích loví mezi jejich členy.

Jaký je váš názor na odmítání postupů? V OFS se to minulou sezonu stalo se Železnou Rudou. Měl by být postup povinný?

Povinný postup je nesmysl. Někdy se najde klub, kterému vychází vstříc buď zastupitelstvo obce, nebo spíš nějací podnikatelé. Jenže pro vesnice a městečka je podpora mecenáše cesta do hrobu, protože je to za chvíli přestane bavit a pak je to hrozný sešup.

Daří se vymýtit hrubé fauly na soupeře a vulgarity na rozhodčí? Budou za ně padat tvrdší tresty?

Abych byl upřímný, tak je to pořád stejné. Hrubých faulů je minimum. Co se týče vulgarit, tak nepadají jen na rozhodčí, ale i na hráče a trenéry. Disciplinární komise dává tresty na horní hranici disciplinárního řádu. Pokud jde o faul na hráče bez míče a je jasné, že soupeř faul nevyplynul z nešikovnosti a nedej bože jsou tam ještě sprosté urážky, tak ty tresty jdou hodně nahoru. Překvapuje mě, že se kluby minimálně odvolávají proti rozhodnutí disciplinární komise. Tvrdší tresty v současnosti padat nebudou. Dsiciplinární komise pod vedením pana Balína nastavila poměrně tvrdý kurz a budou v něm určitě pokračovat.