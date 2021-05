/FOTO, VIDEO/ Pandemie koronaviru v tuzemsku je na ústupu, a to je velice dobrá zpráva zejména pro malé fotbalisty (i fotbalistky), kteří dlouhou dobu tak nějak ´trpěli´ pouze ve virtuálním světě. Řada klubů teď, když je sportování v rámci možností povolené, hledá do svého týmu nové naděje. Třeba TJ Sušice, která vydala výzvu Přidej se k nám.

KP mladších žáků - Senco (v rozlišovacích) vs. Sušice | Foto: Deník/Martin Mangl

„Hledáme do našich mládežnických kategorií děti od čtyř let. V každé této kategorii se o děti postarají minimálně dva trenéři, kteří kromě svých zkušeností s fotbalem a trénování mládeže mohou v rámci sportovního areálu TJ Sušice nabídnout to nejlepší,“ uvedl klub na svých stránkách na facebooku s tím, že trénuje pravidelně třikrát týdně.