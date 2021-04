Hned desítku z nich vybrali reportéři Deníku v Plzeňském kraji (i na základě krátkých komunikací s některými lokálními funkcionáři, trenéry či samotnými hráči), zbývající jméno do party jste si pak formou nominací zvolili vy – čtenáři.

Za devět dní trvání této netradiční, ale jak se již ukázalo – velmi prestižní ankety (počítáno do 8. dubna do 23.59 hodin), se rozdalo přes 7 tisíc hlasů.

Nejvíce z nich jich získal kapitán divizního SK Klatovy 1898 Milan Mészáros (44 procent). Na druhém místě se aktuálně nachází Ion Butnaru, zkušený fotbalista TJ Žichovice.

Ion Butnaru.Zdroj: Jindřich Schovanec

Muž, který se narodil v Moldávii, ale už šestnáct let žije v zemi ležící v samotném srdci Evropy, zatím vybojoval dvacet procent všech hlasů.

Na pomyslné třetí příčce se s patnácti procenty hlasů drží hrající kouč TJ Sokol Mochtín Jiří Dolejš.

„Nečekal jsem, že budu nominovaný. Přece jen, po okrese běhá tolik výborných borců,“ řekl před spuštěním unikátní ankety Tomáš György, kapitán nýrských Optiků, který je také mezi jedenáctkou vybraných borců, pro které lze hlasovat.

„Doufám, že lidé budou hlasovat pro mě a ne třeba pro Messiho (Milan Mészáros), protože ten má pak sklony se nosit vysoko a akorát by mu to zkazilo charakter. Naopak kdyby to vyhrál Ion Butnaru, tam by se nic nezměnilo. Ten je nahoře už od té doby, kdy jsem ho poznal,“ smál se György a na dálku špičkoval své soupeře a jinak dobré kamarády.

Tomáš György.Zdroj: Aneta Kalivodová

Zatímco věčně usměvavý fotbalista Nýrska, jenž v minulosti oblékal dres Klatov, Domažlic nebo německého Bad Kötztingu, od čtenářů a fanoušků amatérského fotbalu získal doposud pouhé jedno procento hlasů, jako by svým komentářem před startem ankety předznamenal, kdo bude v jeho očích patřit mezi favority této soutěže, která mimochodem probíhá ve všech koutech České republiky. Mészáros s Ionem Butnaru totiž dohromady zatím ukořistili přes čtyři tisíce hlasů.

Anketa ale potrvá až do 30. dubna a vzhledem k tomu, že je možné hlasovat opakovaně (každých pět minut), aktuální rozložení sil ve fotbalovém pelotonu nic neznamená.

O triumf i zajímavé ceny se určitě ještě na dálku poperou (kromě již zmiňovaných fotbalistů) František Diviš, Adam Aizner (oba Klatovy), Radek Kočí (TJ Svatobor Hrádek), Miroslav Vrhel (TJ Sušice), Michal Poupa (Start Dešenice), Tomáš Jůda a Karel Krejčí (oba z týmu Žichovic).

Závěrem se ještě podíváme na to, jak to vypadá v ostatních okresech Plzeňského kraje, kde se o titul Nejpopulárnějšího fotbalisty okresu také sveřepě bojuje. Na Plzeňsku se prozatím na výsluní drží Ondřej Kotrnoch ze Lhoty (30 procent hlasů), na Domažlicku tlumačovský Radek Šindelář (41 procent), na Tachovsku Lukáš Bydžovský z Částkova (40 procent) a na Rokycansku Vladimír Žák z FK Volduchy (38 procent všech hlasů).

Mimochodem, nejvíce se zatím hlasuje na Plzeňsku (15 tisíc hlasů), pak na Domažlicku (13 tisíc), Rokycansku (téměř 10 tisíc hlasů), Klatovsku (přes 7 tisíc) a nejméně v tachovském okrese (5 tisíc).

Start hlasování: 30. března 2021 00:01. Konec hlasování: 30. dubna 2021 23:59. Ceny pro vítěze: titul Nejpopulárnější fotbalista okresu, unikátní novinová plaketa od Deníku a volná sázenka na 1000 korun od Fortuny.

Hlasovat můžete v odkazu níže nebo v anketě pod tímto článkem: