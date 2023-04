/OHLASY, FOTOGALERIE, VIDEO/ Nedělní souboj 12. kola céčkové skupiny ženské divize mezi fotbalistkami domácího SK Klatovy 1898 a TJ Mokré příliš fotbalové krásy nepřinesl. Zápas, který oproti původním plánům nakonec hostila umělá tráva, byl spíše tuhým bojem, ve kterém bylo k vidění plno osobních soubojů a střetů. Na konci utkání byly šťastnější hráčky domácího klubu, jimž k výhře stačila jediná branka z prvního poločasu, o kterou se postarala Eva Kováříková. Západočešky tak uspěly i ve svém třetím jarním utkání a oplatily soupeřkám z jihu Čech těsnou podzimní porážku. Se sedmnácti body se divizní nováček hřeje na velice pěkném čtvrtém místě průběžného pořadí.

Jediná branka Evy Kováříkové do sítě TJ Mokré. | Video: Yvetta Chmelová

Úvodní minuty žádnou výraznější šanci ani na jedné straně nepřinesly, až v 10. minutě hry se trochu více osmělily Klatovanky, ale Chobotová po pasu od Čubanové pálila vedle. Poté pokus Rovňanové skončil v náručí brankářky Konopové. Ta stejně tak záhy zkrotila míč, který na ni vyslala hrající trenérka Klatov Petra Čubanová. Přece jen trochu více starostí nadělal gólmance týmu z jihu Čech další pokus Martiny Rovňanové. Brankářka míč ale vyrazila nad klec.

V osmnácté minutě zatáhla míč po levé straně hřiště do blízkosti brány Mokrého klatovská záložnice Julie Chobotová a netradičně levačkou poslala míč po zemi do vápna. Hostující obránkyně na něj nedosáhla, podobně na tom byla i jedna z hráček v červeném dresu, ale číhala tam i klatovská Eva Kováříková, která kuličku placírkou parádně usměrnila do sítě. Mladá brankářka jihočeského výběru Alena Konopová ani pohotovým skokem na kutálející náčiní nedosáhla. Na tuhle pěknou akcičku vykouklo i sluníčko, které nebylo k vidění už pár dnů.

VIDEO: Jediná a vítězná trefa klatovské Evy Kováříkové

Ale hostující hráčky nesložily zbraně, hned po rozehrávce se valil útok na klatovskou bránu, hrozilo přečíslení, ale gólmanka Marie Hofmeisterová byla ve střehu, vyběhla a míč uklidila do autu. Ve 24. minutě bylo horko na druhé straně hřiště, když si na útočné polovině pěkně připravila míč ke střele kapitánka Klatov Markéta Rajalová. Její pumelice jako z kanónu ovšem orazítkovala břevno, a legendy praví, že se horní konstrukce brány TJ Mokré klepe ještě teď.

Následující minuty patřily fotbalistkám Mokrého. Z nebezpečné vzdálenosti se k míči po nařízeném přímém kopu za faul postavila Jana Reifová, ale prostor tří tyčí přestřelila. Vzápětí znovu hostující tým zahrozil ze standardky, ale Klatovanky nebezpečí odvrátily. Ve 35. minutě utekla klatovské defenzivě hostující Eliška Kroutlová, ale úmysl zapsat se do listiny střelkyň jí překazila bravurním zákrokem Marie Hofmeisterová, a míč pak do bezpečí uklidila stoperka Veronika Kaslová. Tato hráčka pak šikovně odhlavičkovala míč po rohovém kopu soupeřek. Eliška Kroutlová dávala klatovské defenzivě zabrat svými úniky, ale na gólmanku Marii Hofmeisterovou si nepřišla.

Před poločasovou přestávkou brankářka skvěle zasáhla ve výšce pravou rukou a poté lapila i jedovatou přízemní střelu. S hubeným jednobrankovým náskokem šly Klatovanky do druhé části utkání, ve které hráčky obou celků opět usilovně bojovaly o každý míč a na hřišti přibývalo osobních soubojů. V 50. minutě prověřila pozornost gólmanky Mokrého klatovská Lucia Elisabeth Dubská střelou k tyči. Na druhé straně hřiště o několik minut později zaúřadovala opět hostující Eliška Kroutlová. Všimla si vybíhající gólmanky Klatov, přelobovala jí, ale brankářku Marii Hofmeisterovou skvěle zastoupily Ivana Nagyová a Valentýna Němcová, které společnými silami míč dostaly do bezpečí.

Záhy zahrozily i Klatovanky, po kombinaci s Rajalovou zakončovala Čubanová, ale brankářka si se střelou poradila. O pět minut později se klatovská zkušená záložnice a kapitánka blýskla pěknou střelou k tyči, ale i s ní si gólmanka Mokrého poradila. A to začalo na klatovskou umělku, na které se ženský duel kvůli podmáčenému a nezpůsobilému hlavnímu hřišti, odehrával, pršet.

Početné publikum pak ještě ocenilo akci z 80. minuty, kdy klatovská Julie Chobotová pálila do šibenice, ale gólmanka Mokrého Alena Konopová slibný pokus vytáhla na roh. Diváci ocenili potleskem obě dvě hlavní postavy oku lahodící akce. Z dalších minut už nezapršelo, hráčky se soustředily na bitvy ve středu pole. Pršelo jen z nebe, a tak všechny body zůstaly v Klatovech.

V táboře Klatov zavládla po závěrečném hvizdu sudího velká radost. A jak by ne, Klatovy vrátily soupeřkám podzimní porážku. „Ale odplata rozhodně sladká nebyla. Už na podzim se mělo vyhrát,“ upozornila hrající trenérka klatovských fotbalistek Petra Čubanová. „V Mokrém jsme bohužel po vlastních chybách a zranění kapitánky Rajalové prohrály,“ zavzpomínala na klíčové okamžiky střetu.

„S pokorou říkám, že Mokré je opravdu kvalitní soupeř, ale na druhou stranu: v této soutěži se dá s každým soupeřem hrát a i vyhrát,“ uvedla po utkání hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová.

Ta slovy potvrdila to, co vidělo početné publikum, že vítězství Klatov se nerodilo vůbec lehce. „Byl to pouze boj ve středu hřiště se spoustou osobních soubojů, kde ani jeden tým nehrál fotbal, ale jen bojoval o míč. Jediný gól padl po drobné chybě hostující obrany, která nám umožnila skórovat. Pak jsme si na chvilku vytvořily tlak a začaly konečně hrát fotbal. Vytvořily jsme si několik menších šancí, jejichž vyvrcholením bylo bohužel pouze břevno Markéty Rajalové. To bylo v prvním poločase vše. Po změně stran už to byl zase boj o soubojích ve středu hřiště. Tady jsme se také začaly bát o výsledek,“ ohlédla se za urputnou bitvou zkušená fotbalistka (po)šumavského oddílu.

Na otázku, jestli tým Klatov soupeřky z Mokrého něčím překvapily nebo zda se na ně Klatovanky připravily tak, aby je nic ze strany soupeřek nepřekvapilo, hrající trenérka řekla: „Na to by vám nejlépe odpověděli moji asistenti, kteří se po zápase shodli, že po tragickém výkonu jsme utrpěli vítězství.''

„Přáli bychom si, aby holky takový elán a nadšení, které mají před zápasem v šatně i na rozcvičce, přenesly na hřiště a začaly hrát fotbal tak, jak je to vidět na trénincích, kde holky za každého počasí poctivě makají. Je třeba zapracovat na tom, abychom herní klid a pohodu z přípravy přenesly i do mistrovských zápasů,“ tlumočila slova svých asistentů Petra Čubanová a smutně podotkla, že – bohužel - stínem zápasu byla vážná zranění klíčových hráček, jedné z Klatov a jedné z Mokrého. „Důležitější než konečný výsledek je pro mě to, aby byly obě fotbalistky v pořádku. Oběma přeji brzké uzdravení,“ vyslovila velké přání.

Další utkání hrají klatovské fotbalisty v neděli od 16 hodin na hřišti českobudějovického Dynama, které je v tabulce céčkové skupiny České divize žen na prvním místě. A to bez ztráty jediného bodu a téměř stovkou nastřílených branek. Podzimní vzájemný zápas skončil drtivou výhrou Jihočešek 10:1. Povede se fotbalistkám ze západu favoritky teď více potrápit?

SK Klatovy 1898 – TJ Mokré 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 18. Eva Kováříková. ŽK: 0:1 (89. Chaloupková). Rozhodčí: Roman Bína. Diváci: 125. Hřiště: UMT Klatovy. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Kaslová, Voráčová, Farná, Němcová, Rajalová, Kováříková, Rovňanová, Čubanová, Dubská. Střídající hráčky: Röschelová, Petrželková, Nagyová, Pešlová, Presslová, Lucáková, Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová. Sestava TJ Mokré: Konopová – Reifová, Kateřina Hrabánková, Lukavská, Malečková, Mačková, Chaloupková, Kateřina Hrabánková ml., Šteffanová, Hošnová, Strádalová. Střídající hráčky: Kroutlová, Frimmlová, Vaněčková, Kulíková, Fialová. Trenér: Jiří Hrabánek.

