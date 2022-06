„Když jsme v roce 2018 přebírali klub, zázemí bylo prakticky nulové. Nebýt obce, tak už fotbal ve Švihově možná není. Všechny kategorie byly situovány do jedné – třicet let staré – buňky, která byla v dezolátním stavu. Nechtěli jsme to ale tak nechat, a tak jsme přemýšleli, co s tím. O rok později jsme tak začali s rekonstrukcí, kdy nám hodně pomohla zdejší škola, která financovala opravu střechy a následně jsme začali s výstavbou nové kabiny pro muže,“ vysvětluje předseda oddílu a trenér švihovského áčka Adam Popelka.

Celková částka rekonstrukce dosáhla hranice půl milionu korun. „150 tisíc korun nám dala škola, 50 tisíc šlo z dotací a zbytek obstaral klub, respektive sponzoři,“ poznamenal agilní Adam Popelka.

Nové zázemí fotbalového klubu FC Švihov.Zdroj: FC Švihov

Nyní je zázemí o poznání půvabnější a v rámci kraje patří mezi amatérskými kluby k tomu nejlepšímu. Alespoň co se týče hlavní kabiny. Tím ale plány Popelky a jeho parťáků ani zdaleka nekončí. „Rádi bychom do budoucna, zhruba do dvou let, vytvořili také klubovnu s hospodou, a dali dohromady i tribunu, která byla pojala přes stovku sedících diváků,“ vypočítává. A kdo ví, třeba se klub dočká také posunu áčka z okresního přeboru do krajských soutěží.

„Rádi bychom v tomto směru navázali na slavnější období Švihova, kdy se tady hrála I. A i I. B třída. Ale čeká nás spousta práce, navíc chceme jít poněkud rozdílnou cestou než tomu bylo dřív. Nehodláme nikoho kupovat, ale rádi bychom sázeli na vlastní odchovance, takže se v tomto směru teď chceme hodně zaměřit především na výchovu mládeže. V současnosti nám chybí pouze kategorie mladších žáků a dorost máme spojený s Luby. Co se týče mužského týmu, ještě čtyři roky zpět se tady hrála IV. třída, teď jsme na špici okresního přeboru a rádi bychom postoupili ještě výš. K tomu by nám měli pomoci zejména mladí kluci," přeje si v červnu třiatřicetiletý předseda FC Švihov.

Můj gól? Zajda se nade mnou slitoval, směje se klatovský střelec a čerstvý táta