/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Závěrečné utkání letošního ročníku céčkové skupiny České divize žen fotbalistkám SK Klatovy 1898 nevyšlo podle představ. Parta okolo hrající trenérky Petry Čubanové odcestovala v rámci 18. kola soutěže na Chodsko, kde změřila síly s domácí Jiskrou Domažlice. Domů se ovšem po (možná až příliš kruté) porážce 1:5 vracela bez jakéhokoliv bodového zisku.

Česká divize žen, skupina C, 18. kolo: TJ Jiskra Domažlice (modré dresy) - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 5:1. | Video: Yvetta Chmelová

Podle výsledku se může zdát, že to byl v neděli večer výprask se vším všudy, ale Klatovačky, které přímo na stadionu podporovalo poměrně velké množství fanoušků, herně rozhodně nehrály druhé housle. Hostující hráčky ovšem od hostitelek dostaly lekci z produktivity, mnohdy chybělo i potřebné štěstíčko.

A protože v posledním duelu soutěžního ročníku 2022/2023 nebodovaly, a naopak jejich pronásledovatelky z Domažlic braly plný počet bodů, týmy si pozice v konečné devítičlenné tabulce prohodily. Klatovy skončily se čtyřiadvaceti body páté, Domažlice se ziskem 25 bodů na čtvrté příčce.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Po úvodním vzájemném oťukávání jako první udeřily domácí hráčky, které potrestaly nedůraz soupeřek ve středu hřiště a v 18. minutě otevřely skóre zápasu, když lobem klatovskou gólmanku Marii Hofmeisterovou překonala Zuzana Švecová. O několik minut později domažlická kanonýrka Martina Vyskotová nastřelila tyč, ale to ji příliš mrzet nemuselo, neboť o jedenáct minut později se už radovala, když přesnou přízemní střelou k tyči zvýšila na 2:0.

Klatovy ovšem nesložily zbraně a poté, co si Julie Chobotová vyměnila stranu s Veronikou Kaslovou, začaly mít herně navrch. A to výrazně, své hostitelky jasně přehrávaly. Domácí hráčky sice z ojedinělé akce nastřelily břevno, ale to bylo v první půli z jejich strany všechno.

Obrovský tlak hostů přinesl jen kosmetickou úpravu skóre

Zajímavé věci se naopak děly na druhé straně. Ve 34. minutě Julie Chobotová vybojovala míč na lajně, kličkou se s ním posunula blíž k bráně Jiskry a z těžkého úhlu prostřelila gólmanku Domažlic. Snížení vlilo Klatovankám čerstvou krev do žil, přidaly na aktivitě, a ve 39. minutě byla blízko k vyrovnání aktivní Julie Chobotová, která i přesto, že byla faulována, vše ustála a hnala se sama na svatyni Domažlic. Gólmanku sice obelstila, ale míčem jen orazítkovala tyč. Neuspěla ani z následné dorážky, se kterou si poradila Mlezivová.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Klatovy dál udávaly tempo hry, ve 42. minutě stoperka Klára Hessová parádně naservírovala míč od lajny před domácí bránu, ale kapitánka Markéta Rajalová v těžké pozici tísněna soupeřkou kuličku minula. Minutu před koncem první půle hrající trenérka Klatov Petra Čubanová chytře vysunula Lucii Elisabeth Dubskou, ta šikovně míč poslala podél gólmanky směr brána. Celý tábor červených včetně fanoušků už zvedal ruce a křičel gól, ale míč se k udivení všech stočil a zastavila jej v cestě do zívající sítě tyč.

Tohle nečekala ani Julie Chobotová, která byla nejblíž, a balon tak nestihla usměrnit tam, kam by si přála. Obrovský nápor Klatov pak zastavila píšťalka hlavního sudího Michala Homra, který za stavu 2:1 ukončil první poločas.

Klatovy se snažily, ale Vyskotová zkompletovala hattrick

Obraz hry se příliš nezměnil ani po obrátce, Klatovy měly herně navrch, hrály fotbal, ale odměna v podobě vyrovnávacího gólu nepřicházela. A tak se potvrdilo otřepané rčení nedáš - dostaneš. V 58. minutě přetažený centr si ve vápně nikým neatakována zpracovala Martina Vyskotová a zvýšila na 3:1. Poté se děj hry usadil opět na polovině domácích, ale Petra Čubanová pálila nad.

Česká divize žen, skupina C, 18. kolo: TJ Jiskra Domažlice (modré dresy) - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 5:1.Zdroj: Yvetta Chmelová

A naopak to byly znovu Domažlice, které se radovaly - v 69. minutě zvýšila na 4:1 střelou z dálky Zuzana Švecová. Klatovy i přes nepříznivý výsledek bojovaly, ale marně. Jejich soupeřky takticky odkopávaly všechny míče daleko za půlicí čáru, aby soupeřky nemohly výrazněji ohrozit jejich bránu. A eliminovaly veškerou snahu soupeřek dostat se na dostřel. Hostující tým sice nesložil zbraně, ale s rychle ubíhajícím časem to už byla z jeho strany spíše křeč.

A když se v 80. minutě potřetí v utkání prosadila Martina Vyskotová, která se v pořadí nejlepších střelkyň dělí se čtyřiadvaceti góly o druhé místo s Adélou Šturmovou z Mokrého, bylo hotovo a skóre se do konce zápasu již nezměnilo.

„Věřím, že soupeř z nás měl strach, a proto jsme zápas neodehráli na trávě, ale na umělce, která je menší než klasické hřiště, a to z toho důvodu, aby mohl zhustit prostor a naše hráčky zdvojovat osobní obranou. Takto odehrály Domažlice všechny zápasy s těžkými soupeři, protože ví, že v tom jsou silnější,“ konstatoval po utkání Jiří Pytel, jeden ze tří asistentů hrající hlavní trenérky SK Klatovy 1898 Petry Čubanové.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Nicméně dost negativ na soupeře. Po zahájení zápasu, byť tomu konečný výsledek neodpovídal, jsme po dvou ojedinělých akcích domácích prohrávali o dvě branky. Paradoxně právě to nás nakoplo k životnímu výkonu našeho týmu, kdy jsme domácí vymazali kompletně ze hřiště,“ uvedl.

„Byli jsme to právě my, kdo hrál fotbal, který se musel líbit i všem divákům, a proto je mi moc líto našich holek, že se k nám nenaklonilo trochu víc štěstí, protože když už se nám povedlo překonat brankářku, gólu zabránilo brankové zařízení. Mít méně smůly, vše by se změnilo už v prvním poločase, kdy jsme mohli skóre zápasu otočit v náš prospěch,“ pokračoval v hodnocení.

Klatovský asistent trenérky Jiří Pytel nešetřil slovy chvály na adresu svěřenkyň. „Z pohledu trenéra, který se na hru dívá jinak, jsem naše holky o přestávce pochválil a po konci zápasu, byť tomu výsledek neodpovídal, jsem byl pyšný a hrdý na to, jakou naše hráčky předvedly obětavost, dřinu a zužitkovaly tak přípravu v jarních měsících,“ chválil fotbalistky Pytel. „Na závěr bych chtěl říci, aby všichni počítali s tím, že tým žen SK Klatovy 1898 již není žádným nováčkem divizní soutěže a výkony v jarní části sezony posílá jasný vzkaz do té následující: „My jsme SK Klatovy, bojujeme jako lvi!"

„Na zápas jsme se dobře a dlouho připravovali, proto jsme zápas odehráli i na UMT. Utkání se nám z úvodu povedlo skvěle, byli jsme aktivní, dali dvě branky a do 30. minuty jsme soupeře do ničeho nepustili. Bohužel po brance na 2:0 jsme vypli a začali bránit, a ještě k tomu ne zrovna nejlépe, i proto Klatovy snížily na 2:1 a kdybychom neměli štěstí, poločas mohl být v klidu 2:2 a utkání by bylo otevřené do druhé půle. Klatovy naštěstí branku nedaly a do kabin se šlo za stavu 2:1,“ poznamenal k prvnímu poločasu domažlický trenér Tomáš Korelus.

„O půli jsme si něco vysvětlili, řekli si, co změnit a ve druhé půli to bylo hned od první minuty znát. Pokryli jsme skvěle hrající Chobotovou, zahustili střed a soupeř ve druhé půli neměl téměř žádnou šanci. Nám se naopak podařilo vstřelit další tři branky a poté si zápas skvěle pohlídat, proto utkání po zásluze skončilo 5:1 v náš prospěch,“ těšilo jej. „Holky musím za přístup, obětavost, ale i výkony neskutečně pochválit, občas bylo znát, že náš tým má hodně mladých nezkušených hráček, ale i tak jsme zápas zvládli na vynikající úrovni a jsem na holky hrozně pyšný,“ dodal spokojený lodivod.