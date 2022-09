Na úvod Západočešky rozsekaly Borovany na jejich půdě vysoko 7:2 a tři body vybojovaly také v souboji s dalším týmem z jihu republiky – Spartak Kaplice doma ve druhém divizním kole porazily 4:2. Hvězdou zápasu se stala nestárnoucí Petra Čubanová, která zaznamenala hattrick. „Bylo to těžké utkání s těžkým soupeřem a na těžkém terénu. My ale byli běhavější a fotbalovější,“ řekl na úvod hodnocení trenér klatovských fotbalistek Václav Míka.

Ale pojďme se za úspěšnou nedělní fotbalovou bitvou ohlédnout hezky (česky) od úplného začátku. Než se fotbalistky z jihočeské Kaplice na hřišti ve městě pod Černou věží stačily rozkoukat, prohrávaly. Míč se ve druhé minutě hry dostal od Markéty Rajalové (přes Martinu Rovňanovou) až ke zkušené útočnici Petře Čubanové, a ta nekompromisně, skvěle a přesně zakončila.

Nechybělo moc a Klatovy mohly záhy své vedení navýšit, ale Petra Čubanová, Ivana Nagyová, Julie Chobotová ani Marcela Voráčová se i přes slibné akce prosadit nedokázaly. A to otěže zápasu domácí hráčky držely hodně pevně ve svých rukou, respektive na svých lehce zabahněných kopačkách.

Po čtvrthodince jasné dominance ovšem Klatovanky přenechaly iniciativu hostujícím hráčka a ty zahrozily. Zahrávaly totiž sérii rohových kopů, protože domácím se nedařilo míč odklidit do bezpečné vzdálenosti od brány. V publiku, které fandilo co mu síly stačily, to vždy jen tak lehce zašumělo.

Ale nebezpečí Klatovačky zažehnaly a naopak byly to ony, kdo zahrozil. Veronika Kaslová v 16. minutě hry zatáhla míč blíže kaplické svatyně, vybídla do brejku Ivanu Nagyovou, ta ale míč poslala těsně vedle brány. Za malý okamžik pak prudkou střelou značky "pořádná jedovka" prověřila gólmanku hostující Kaplice Simonu Poutníkovou Marcela Voráčová, ale její pokus brankářka zkrotila.

Po chvíli musela zasahovat i gólmanka Klatov Marie Hofmeisterová, když po lajně utekla kaplická kapitánka Veronika Jedličková, ale domácí chytačka míčů její střelu vyrazila. Pak se kaplické hráčky na chvíli usadily před klatovskou bránou, měly více ze hry, ale uvedenou převahu nedokázaly přetavit v gólový úspěch. Klatovy tlak soupeřek z Kaplice přečkaly bez újmy a sotva nebezpečí zažehnaly, vrhly se znovu do útočného snažení.

Ivana Nagyová vyvezla míč po lajně na útočnou polovinu hřiště, našla Petru Čubanovou ve středu, ta posunula do kraje na Julii Chobotovou, která ještě míč vrátila zpátky Čubanové. Její pohotové zakončení krásné kombinační akce ale gólmanka Poutníková vyrazila. Prosadit se vzápětí mohla Martina Rovňanová, ale netrefila se podle představ.

Poté vybídla Petra Čubanová své dvě spoluhráčky, Julii Chobotovou a Ivanu Nagyovou, ale u míče byla dříve brankářka Kaplice. I na konci první půle měly domácí fotbalistky více ze hry, ale byly to kaplické hráčky, které se radovaly. Ve 45. minutě vyrovnala na 1:1 Markéta Bartoníčková, která zkušeně přehodila klatovskou brankářku. Ta byla na její vysokou střelu bohužel krátká.

Nepříjemný gól do šatny ale tým Klatov nezlomil. Po přestávce sice jako první vystrčily růžky kaplické ženy, ale klatovská brankářka Marie Hofmeisterová svůj tým podržela. Ale pak už se zase hrálo pod taktovkou Klatov. Ovšem opět fantastické publikum zvedla ze sedadel až 59. minuta.

Ivana Nagyová našla Petru Čubanovou, jejíž střelu sice gólmanka Kaplice vyrazila, ale kuličky se znovu pohotově chopila klatovská kanonýrka a vše napravila. Dostala znovu svůj tým do vedení. Přinesla velkou radost do tábora domácích a sklidila velký potlesk freneticky fandícího publika.

V něm to o tři minuty později jen zahučelo, protože hostující kapitánka Veronika Jedličková nastřelila břevno. V 69. minutě vybídla Marcela Voráčová přesným pasem Petru Čubanovou, která po pár krocích chytře přelobovala kaplickou brankářku. Navýšila tak vedení Klatov na 3:1 a završila tak svůj hattrick. Potlesk diváků nebral konce, chyběly jen na hřiště vhozené čepice.

Nejen nad trávníkem na Rozvoji se stahovala mračna, i nad táborem hostů, protože čas ubíhal. Jihočeškám nevycházely akce, i díky pozorné klatovské defenzivě, a tak neúspěch pak odnesl i jeden z rohových praporků. A to ještě Klatovanky neřekly poslední slovo. Ba právě úplně naopak.

V 72. minutě sice velice pěkná kombinační akce po ose Petra Čubanová, Ivana Nagyová a Julie Chobotová ještě gólem neskončila, ale o čtyři minuty později se klatovská kapitánka Markéta Rajalová s míčem propracovala až k těsné blízkosti kaplické brány, viděla nabíhající Natálii Presslovou a ta důrazně a nekompromisně zakončila. Klatovy vedly 4:1.

V 84. minutě se povedlo Kaplici snížit na rozdíl dvou gólů, když kapitánka Jedličková disponující skvělou kopací technikou z rohu poslala míč přesně do vápna, kde u něj první byla Dagmar Vaňková. Sice trefila břevno, ale míč se od něj odrazil za brankovou čáru. O minutu později byla na opačném konci hřiště ve velmi slibné gólové příležitosti rychlonohá Julie Chobotová, ale střílela jen těsně vedle hostujícího zařízení. Nic zásadního už poslední minuty utkání nepřinesly, a tak se klatovské fotbalistky mohly radovat.

Divizní domácí premiéra jim vyšla na výbornou, byť se hrálo na těžkém terénu, protože utkání provázelo několik vydatných přeháněk. Početné publikum, které hráčky Klatov hnalo za cennou výhrou, je také odměnilo dlouhým potleskem. A tentokrát si mohlo vychutnat i pěknou děkovačku, na kterou v generálce (předkolo Pohár žen FAČR) s Hradištěm fotbalové princezny zapomněly.

„Po prvním gólu nás soupeřky zatlačily a my si v závěru úvodního poločasu nechali dát gól do šatny. Ale ve druhé půli jsme už byli jasně lepší, škoda jen neproměněných šancí. Ale utkání jsme zvládli a všechny body zůstaly doma. Domácí úspěšná divizní premiéra je velmi důležitá a já jsem moc rád, že tým tohle utkání zvládl. A patří mu za to dík. Stejně tak velké poděkování patří fanouškům, kteří byli opět fantastičtí a hnali celý tým za vítězstvím. Děkujeme za úžasnou podporu,“ uvedl spokojený trenér SK Klatovy 1898 Václav Míka.

SK Klatovy 1898 - Spartak Kaplice 4:2

Poločas: 1:1. Branky: 2., 59. a 69. Čubanová, 76. Presslová – 45. Bartoníčková, 84. Vaňková. Rozhodčí: Bína – Mazán, Molnár. ŽK: 0:1 (68. Bartoníčková). Diváci: 157. SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Farná, Rovňanová, Nagyová, Rajalová, Chobotová, Kaslová, Čubanová, Ulrychová, Hrachová, Voráčová. Střídaly/na lavici náhradníků: Jančová, Němcová, Pešlová, Kováříková, Dubská, Presslová, Malá. Trenéři: Václav Míka, Radek Smolík. Spartak Kaplice: Poutníková – Jedličková, Čábelová, Krátká, Vávrová, E. Kováříčková, Straková, K. Jedličková, Chvalová, Bartoníčková, Vaňková. Střídaly/na lavici náhradníků: Tošilová, Jančíková, Pártlová. Trenér: Filip Hejna.