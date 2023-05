/FOTO, VIDEO/ Pokračují v parádní jarní jízdě. Fotbalistky SK Klatovy 1898 přivítaly v rámci 17. kola céčkové skupiny České divize žen Hradiště a vedly si velmi dobře. V domácím prostředí sice ztrácely na soupeřky ještě dvacet minut před koncem dvě branky, ale díky dvěma slepeným zásahům Lucie Elisabeth Dubské nakonec slavily bod za remízu 3:3.

Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. | Video: Yvetta Chmelová

Klatovanky na druhé Hradiště, jemuž na podzim na jeho hřišti podlehly 1:3, vlétly a hned zahrozily. Rychlonožka Julie Chobotová našla po rohovém kopu Lucii Elisabeth Dubskou, které míč posunula před bránu, ale nabíhající Natálie Presslová, byť zařadila na nejvyšší rychlostní stupeň, jej nedostihla.

Fotbalistky přivezly z jihu Čech tři body. Korelus: Holky musím opět pochválit

Ve 13. minutě hrající trenérka Klatov Petra Čubanová zkoušela štěstí z dálky obloučkem, ale to pro gólmanku Hradiště Leonu Michalcovou byla lahodná chuťovka. V 16. minutě zastavila jedna z hostujících hráček domácí Martinu Rovňanovou nedovoleným zákrokem a míč si na místo prohřešku za středovým kruhem k nařízenému přímému kopu postavila Julie Chobotová. A parádní trefou pod břevno nedala brankářce šanci – 1:0.

Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 - TJ Hradiště 3:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Jenomže radost Klatov netrvala dlouho, protože o dvě minuty později po pěkné kombinaci Hradiště srovnalo na 1:1. Chobotová mohla záhy zopakovat svůj ukázkový přímák, ale tentokrát si s míčem brankářka Michalcová poradila. Hra se přelévala ze strany na stranu, většinou akce hatily defenzivy obou týmů.

Ve 22. minutě asi tři metry před velkým vápnem musela zatáhnout za záchrannou brzdu klatovská stoperka Klára Hessová, protože nájezd Alexandry Šimákové zaváněl výrazným ohrožením klatovské brány. Ale z přímého kopu Hradiště svatyni Klatov vážněji neohrozilo. Pak Klatovy přečkaly bez újmy sérii rohů a jeden přímý kop. V těchto okamžicích bylo Hradiště fotbalovější.

Ve 31. minutě klatovská gólmanka Marie Hofmeisterová zneškodnila pokus Barbory Němečkové, nepustila míč za svá záda, ale k vyraženému míči se jako první dostala Michaela Sitterová, která nezaváhala a pohotovou dorážkou poslala svůj tým do vedení. O tři minuty později po faulu na Natálii Preslovou Julie Chobotová z přímého kopu poslala míč do malého vápna, brankářka Hradiště si sice pro něj došla, ale neudržela jej, ovšem píšťalka hlavního sudího pak zastavila další úsilí Klatovanek míč propasírovat do hostující sítě.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Ve 37. minutě klatovská Valentýna Němcová faulovala Alexandru Šimákovou, a z nařízeného přímého kopu od růžku velkého vápna hostující exekutorka orazítkovala tyč, odražený míč pak uklidila do bezpečí pohotová brankářka Klatov. Nic zásadního se už do konce prvního poločasu nestalo, a tak fotbalistky Klatov odcházely k poločasové přestávce s jednobrankovým mankem.

Ve druhém poločase to byl spíš boj, do akce musela i sanitka

Po změně stran se hrálo hodně od vápna k vápnu bez výraznějších šancí, ani jedna z gólmanek neměla v úvodní čtvrthodince druhé půle příliš práce. Na klatovském hřišti na Rozvoji to byl v těchto chvílích spíše velký boj.

V 53. minutě se ale skóre měnilo. Hostující hráčka, která založila akci přibližně dva metry od rohového praporku, poslala míč před bránu, kde jej pohodlně uklidila do klatovské sítě Jana Jančisková. A Hradiště vedlo o dva góly.

Zdroj: Yvetta Chmelová

V 61. minutě se na polovině hřiště vážně zranila (dolní končetina) hostující Barbora Němečková, která trávník opouštěla na nosítkách a areál hřiště v sanitním voze a v péči lékařů. Všichni této šikovné fotbalistce přejí brzké uzdravení a návrat na trávník.

V 63. minutě klatovská Julie Chobotová pálila z přímého kopu vedle. Na hřišti se dál hodně bojovalo a přitvrdilo se. K dění na trávníku negativně přispěl i svými oboustranně nepřesnými verdikty hlavní sudí. A jiskřilo se stále častěji, publikum bylo svědkem toho, že i fotbalistky se dokážou rozohnit, naštěstí rychlá roztržka nepřerostla ve větší konflikt.

Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 - TJ Hradiště 3:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Sudí „ocenil“ v tomto směru dvě nejaktivnější hráčky z každého tábora žlutými kartami. Domácí ale zbraně nesložily a dál bojovaly. A úsilí přineslo ovoce. V 69. minutě Martina Rovňanová předvedla své fotbalové umění na lajně v blízkosti brány Hradiště, vybojovala míč, který naservírovala před bránu Lucii Elisabeth Dubské. A ta nezaváhala a parádním zakončením snížila na 2:3. Klatovské hráčky byly při chuti a za okamžik to byla znovu Dubská, která měnila skóre.

Druhý gól Dubské nakonec přinesl Klatovankám cenný bod

Kapitánka Klatov Markéta Rajalová vybojovala míč na polovině hřiště, hledala Petru Čubanovou za středovým kruhem, ale ta chytře přenechala míč Lucii Elisabeth Dubské, která si jej posunula před sebe a ve sprintu chladnokrevně zakončila, byť gólmanka Hradiště jí běžela rychle naproti.

Blíž ke splnění snu. Věřím, že už to zvládneme, říká švihovský trenér Popelka

Vyrovnávací gól vlil Klatovankám čerstvou krev do žil, a také fanouškům, kteří za vytrvalého bubnování a skandování hnali hráčky v červených dresech dopředu. V 75. minutě Petra Čubanová naservírovala míč před bránu, ale Natálie Presslová jej nedokázala zkrotit tak, aby skončil v zívající bráně.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Domácí v těchto okamžicích udávali tempo hry, závěr zápasu jim patřil. Hodně se ošetřovalo a tak sudí nastavoval čas. Zdravotní problémy měla autorka prvního gólu Hradiště Barbora Němečková, nemohla pokračovat, a protože hostující střídačka už zela prázdnotou, Hradiště dohrávalo v oslabení.

Ve druhé minutě nastavení klatovská Klára Hessová poslala míč ze strany z přímého kopu před bránu, míč prošel vápnem a na zadní tyči číhající štírek Lucia Elisabeth Dubská míč jej těsně minula. Pak ještě klatovská střední obránkyně Klára Hessová vybídla agilní Lucii Elisabeth Dubskou, která chtěla zopakovat situaci, kdy vyrovnala.

1/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 2/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 3/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 4/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 5/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 6/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 7/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 8/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 9/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 10/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 11/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 12/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 13/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 14/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 15/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 16/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 17/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 18/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 19/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 20/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 21/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 22/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 23/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 24/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 25/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 26/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 27/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 28/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 29/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 30/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 31/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 32/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 33/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 34/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 35/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 36/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 37/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 38/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 39/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 40/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 41/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 42/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 43/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 44/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 45/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 46/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 47/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 48/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 49/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 50/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 51/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 52/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 53/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 54/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 55/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 56/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 57/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 58/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 59/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 60/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 61/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 62/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 63/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 64/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 65/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 66/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 67/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 68/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 69/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 70/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 71/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 72/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 73/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 74/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 75/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 76/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 77/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 78/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 79/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 80/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 81/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 82/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 83/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 84/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 85/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 86/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 87/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 88/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 89/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 90/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 91/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 92/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 93/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 94/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 95/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 96/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 97/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 98/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 99/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 100/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 101/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 102/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 103/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 104/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 105/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 106/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 107/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 108/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 109/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 110/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 111/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 112/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 113/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 114/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 115/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 116/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 117/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 118/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 119/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 120/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 121/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 122/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 123/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 124/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 125/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 126/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 127/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 128/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 129/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 130/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 131/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 132/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 133/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 134/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 135/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 136/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 137/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 138/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 139/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 140/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 141/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 142/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 143/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 144/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 145/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 146/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 147/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 148/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 149/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 150/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 151/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 152/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 153/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 154/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 155/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 156/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 157/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 158/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 159/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3. 160/160 Zdroj: Yvetta Chmelová Česká divize žen, skupina C (17. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - TJ Hradiště 3:3.

Jenomže tentokrát v souboji tváří v tvář byla úspěšnější brankářka Hradiště Michalcová. Hned po rozehrání hlavní sudí Karel Klik bitvu ukončil.

Poté klatovské hráčky obešly celé hřiště, aby poděkovaly fantastickým fanouškům, kteří přišli fotbalistky v posledním domácím vystoupení této sezony podpořit. A ti je zase odměnili dlouhým potleskem.

„Děsně mě štve, že jsem nedala ten třetí gól. Mohla jsem ho dát, měla jsem líp zakončit. Byla to skvěle založená akce, Hessy mě vysunula, ale já míč kopla rovnou do rukou brankářky Hradiště, bohužel…,“ mrzelo klatovskou šikovnou útočnici Lucii Elisabeth Dubskou. Tato drobná, ale rychlá a nebojácná sedmnáctiletá fotbalistka se v utkání blýskla dvěma parádními góly.

Chanovický Kubaň zmrazil naděje Měcholup. Sehráli jsme dobrý zápas, těšilo kouče

„Mám z nich radost, to je jasnačka, pomohla jsem týmu uhrát alespoň remízu, ale mohlo to být i vítězství, kdybych proměnila tu poslední šanci,“ sypala si sebekriticky popel na hlavu, která si záhy přehrávala obě gólové situace.

Zdroj: Yvetta Chmelová

„Při prvním gólu jsem nad tím ani moc nepřemýšlela. Dostala jsem přihrávku a mým cílem bylo hlavně trefit bránu. A to se povedlo. U druhé branky to bylo trošku jiné. Když jsem už běžela sama na bránu, hlavou se mi mlelo: Dej to po zemi, k pravé tyči. A povedlo se,“ ohlédla se za gólovými momenty úspěšná střelkyně, která má raději zápasy plné kombinačního fotbalu, při kterém si prostě může skvěle zahrát.

Ovšem byť je drobnější postavy, důraz a tvrdost jí v žádném případě není cizí. Umí si podržet balon i odstavit urostlejší soupeřku. „Opravdu mám mnohem radši kombinační fotbal, a mrzí mě, že občas i v ženském fotbale jsou některé osobní střety za hranicí, a když to pak někdy rozhodčí moc pustí a neukočíruje to, je na průšvih zaděláno. Ale vím, že i to k fotbalu patří, je to kontaktní sport, a tak to prostě beru,“ dodává útočnice.

Na slova mladičké útočnice navázala zkušená fotbalová harcovnice a kapitánka týmu Klatov Markéta Rajalová. „Došlo k některým ostřejším zákrokům z obou stran, a bohužel to ze strany rozhodčího nebylo po zásluze potrestáno. Tím došlo k rozvolnění hry, zbytečným zákrokům a i k některým zraněním. Bohužel, to ze strany hlavního rozhodčího nebylo dobře zvládnuté utkání,“ štvalo ji.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Kapitánka a asistentka trenérky v jedné osobě Markéta Rajalová přiznává, že bodík proti Hradišti je cenný, byla to koneckonců jediná remíza soupeřek v sezoně. Ovšem nejen ji samotnou, ale celý tým mrzí, že poslední domácí představení nebylo tříbodové. „Myslím si ale, že remíza tomuto zápasu slušela a byla pro oba týmy zasloužená," přesto připustila. „Chtěli jsme hrát naši hru, což se nám v prvních dvaceti minutách povedlo, a vedlo i ke vstřelení vedoucího gólu. Poté jsme opět polevily a bohužel inkasovaly. V poslední dvacetiminutovce jsme se po těžkém průběhu opět semknuly a hrály jako tým, a nakonec jsme vyrovnaly,“ ohlédla se za duelem třicetiletá univerzálka.

Drama se šťastným koncem. Kluci mě ale zklamali, bědoval Kalivoda a ocenil soka

Klatovské fotbalistky jsou aktuálně se ziskem 24 bodů na čtvrtém místě, ale na pátou Jiskru Domažlice mají náskok pouhých dvou bodů. A právě na Chodsku hraje nováček soutěže svoje poslední utkání letošní sezony, a to už tuto neděli od 17 hodin. První vzájemný zápas skončil na podzim remízou 1:1.

SK Klatovy 1898 – TJ Hradiště 3:3

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:2. Branky: 16. Julie Chobotová, 69. a 71. Lucia Elisabeth Dubská – 18. Barbora Němečková, 31. Michaela Sitterová, 53. Jana Jančisková. Rozhodčí: Karel Klik. ŽK: 4:3 (22. Hessová, 37. Němcová, 57. Farná, 60. Rovňanová – 32. Lexová, 60. Hynoušová, 80. Němečková). Diváci: 100.



SK Klatovy 1898: Marie Hofmeisterová – Klára Hessová, Valentýna Němcová, Monika Farná, Marcela Voráčová – Markéta Rajalová, Martina Rovňanová, Natálie Presslová – Petra Čubanová, Lucia Elisabeth Dubská. Střídající hráčky: Eva Kováříková, Kateřina Petrželková, Veronika Kaslová, Magdalena Hrachová Michaela Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová. TJ Hradiště: Lenka Michalcová – Lucie Mužíková, Veronika Hynoušová, Sára Lexová, Jana Jančisková, Veronika Hodíková, Lucie Janovská, Alexandra Šimáková, Barbora Němečková, Tereza Smolová, Michaela Sitterová. Střídající hráčky: Dominika Vojtěchovská. Trenér: Petr Novotný.

FOTO: Ragbisté v prvoligové derniéře zdolali domácí Havířov a skončili sedmí