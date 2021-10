/FOTOGALERIE/ Oddíl rekreačního sportu a fotbalového oddílu TJ Sokol Mochtín uspořádal ve svém fotbalovém areálu velký turnaj minipřípravek, který proběhl v rámci oslav 110. výročí založení TJ Sokol Mochtín a padesátých narozenin mochtínské kopané.

V Mochtíně se uskutečnil velký turnaj minipřípravek. | Foto: Pavel Šot

A bylo se na co dívat. Na zdejším pažitu se za míčem prohánělo přes sto fotbalových nadějí ve věku od čtyř do sedmi let. Akce se vydařila i díky tomu, že bojům mezi začínajícími fotbalisty a fotbalistkami přihlíželo 250 nadšených diváků, a to především z řad rodičů a prarodičů přítomných sportovců, kteří svým synům, dcerám, vnoučkům a vnučkám nepřetržitě fandili.