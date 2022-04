V nejvyšším přeboru Klatovska jely Chudenice do Měčína, kde je čekal souboj s posledním týmem tabulky. Chudeničtí, kteří byli posílení o cenný skalp rezervy nýrských Optiků, v zápase tahali za kratší konec provazu.

PODÍVEJTE SE: Béčko Sušice rozdupalo Malý Bor. Všechno špatně, soptil gólman

Sice vedli, ale ještě jedenáct minut před koncem prohrávali 1:3. Ovšem flintu do žita nehodili, navíc mají ve svých řadách střelce Pavla Vachtla, který ve třetí minutě nastavení proměnil penaltu a vyrovnal na 3:3. V penaltovém rozstřelu zvítězil po výsledku 4:1 domácí Měčín.

Kolinec deklasoval béčko Dukly

V okresní trojce se před svátky dohrávaly tři zápasy. Kolinec zvítězil na půdě béčka janovické Dukly vysoko 5:1, když tři z pěti branek vstřelil až v posledních sedmi minutách. Záložní tým Svatoboru Hrádek remizoval 3:3 s Plánicí (na penalty zvítězil 4:3) a fotbalisté FK Budětice 2012 na domácím hřišti pod hradem Rabí udolali Velhartice 2:0.

15. kolo III. třídy: FK Budětice 2012 (žlutí) - SK Velhartice 2:0.Zdroj: David Koranda

„Začali jsme dobře a patnáct minut jsme byli lepším týmem. Pak ale domácí využili přednosti jejich hřiště a dostali nás svou hrou pod tlak. A my jsme se z toho do konce zápasu nedostali. Byla to spíš kopaná než fotbal," uvedl mimo jiné pro web mladých sportovců kapitán Velhartic Martin Tykal.

Okresní přebor, dohrávka 15.kola:

Sokol Měčín - Sokol Chudenice 3:3 (4:1 na penalty)

Poločas: 3:1. Branky: 34. a 38. J. Šimek, 26. Němec - 16. a 90+3. z penalty Pavel Vachtl, 79. Kněz. Rozhodčí: Petrželka - Vizinger, Bálek. ŽK: 2:3. ČK: 90+3. M. Čejka (Měčín). Diváci: 55. Sokol Měčín: Šlajch - Tureček, Hora (57. M. Čejka), Zavadil, Hlavatý (70. Jareš), Krotký, Němec, Kubík, Touš (88. M. Šimek), Sopr, J. Šimek. Trenér: Martin Kubík. Sokol Chudenice: Bejm - Fremuth, Ježek, Jakub Soupíř (75. Majer), Svatoň, Duda, Zoubek, Hodan (46. Rupert), Kněz, Pavel Vachtl, Jan Soupír. Trenér: Karel Žák.

III. třída, dohrávky 15. kola:

FK Budětice 2012 - SK Velhartice 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 21. Korda, 62. Fiala z penalty. Rozhodčí: Abraham - Podlešák, Reitmaier. ŽK: 4:0. Diváci: 80. Hřiště: Rabí. FK Budětice 2012: Toucha - Fiala, Bláha, M. Miroš, Korda, Štěch, Paroubek, Křiváček, Frančík, Krůs, P. Miroš. Trenér: Václav Korda. Náhradníci: Josefík, Horejš, Prášek, Tomas, Melka, Chmelík. SK Velhartice: Šmrha - Brůha, Durdík, Hosnedl, Jeřábek, Kovařík, Skuhra, Batryn, L. Trš, R. Trš, Tykal. Trenér: Pavel Ruda. Náhradníci: Uhlíř, Brůha, Kalista, Thurnvald, Ruda.



TJ Svatobor Hrádek B - Sokol Plánice 3:3 (4:3 na penalty)

Poločas: 0:2. Branky: 51. a 66. Holeček, 90+1. F. Jílek - 36. Plánička, 40. Kovařík, 47. M. Jílek. Rozhodčí: Blaheta - Červinka, Drmla. ŽK: 1:2. Diváci: 30. TJ Svatobor Hrádek B: V. Ryba - Němec, Adamec, L. Kutil, Hanula, Lísa, Skála, V. Holeček, Jiřina, T. Kutil. R. Holeček. Trenér: Radek Holeček. Náhradníci: Kurc, Bureš, F. Jílek, J. Kutil. Sokol Plánice: Opl - Votýpka, Kovařík, Plánička, Lukeš, P. Jílek, Novák, M. Jílek, A. Jílek, Strolený, Průcha. Trenér: Karel Pohanka. Náhradníci: Melichar, Novák, Štefl, Sýkora.



Dukla Janovice B - Sokol Kolinec 1:5

Poločas: 1:1. Branky: 37. Šveňha - 38. a 83. Princ, 89. a 90. Altman, 52. J. Horák. Rozhodčí: Kačírek, Jelínek, Vích. ŽK: 1:1. ČK: 80. Mandák (Janovice B). Diváci: 70. Dukla Janovice B: Červenka - Németh, Holý, Zelenka, Šveňha, Kolář, Svoboda, Mandák, Kotlan, Slivoň, Martínek. Trenér: Milan Kolář. Náhradníci: Keřlík, Kroupar, Müller. Sokol Kolinec: Suk - M. Horák, Hranička, Křížek, Reitmaier, Altman, Princ, Potužák, Pasker, Vilímek, J. Horák. Trenér: Roman Dolejší. Náhradníci: Tomek, V. Němec, Škarda, A. Němec, Černý.

Autoři: Martin Mangl, David Koranda