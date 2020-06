Utkání mezi týmy z klatovského regionu se hrálo v areálu v Únějovicích a více než stovce diváků přineslo zajímavou a pěknou podívanou.

Očekával se vyrovnaný souboj a první minuty to potvrdily. Chudenice sázely opět na důraznou a aktivní hru, která jim už přinesla nejeden úspěch a i tentokrát šly do vedení. To když se po brejku prosadil Jakub Fiala.

Jenže hosté ze Švihova postupně získávali na klidu a začali ovládat střed pole. Náznaky jejich šancí ale domácí přežili a poprvé kapitulovali až po změně stran, kdy se Švihov prosadil z penalty. Chudenice udělaly několik změn v sestavě a přestalo se jim kombinačně dařit.

Toho Švihov začal využívat a trpělivou a přesnou hrou se začal dostávat do dalších šancí. Ty postupně využíval a zápas ovládl ve svůj prospěch.

Druhé utkání mezi Kolovčí a Slavojem Koloveč B skončilo podle očekávání vítězstvím prvně jmenovaného celku 7:2, byť na facebookových stránkách "pořadajícího týmu" se píše, že se zdaleko nejednalo o až tak jednoznačnou záležitost, jak naznačuje konečný výsledek.

Sokol Chudenice - FK Švihov 1:4 (1:0)



Branky: Fiala - Štengl 2, Cihelka, Sláma.

Chudenice: Bejm (46. Janda) - Duda, Pavel Vachtl, Frémuth, Stingl - Rupert, Hodan, Bureš, Jakub Soupír - Fiala, Ježek. Střídali: Zoubek, Urban, Huňáček, Petr Vachtl.

Švihov: Zdráhal - Hošek, Kudják, Štengl, Prantl - Sláma, Ryba, Petelík, V. Kašpárek - Havlíček, Cibulka. Střídali: J. Kašpárek, Cihelka.

Slavoj Koloveč A - Slavoj Koloveč B 7:2 (1:1)



Branky: 8. Záhrobský, 61. Souček, 73. F. Šlajs, 79. M. Duchoň, 83. Hranai, 84. M. Duchoň, 90. Hranai - 34. a 81. Danescu.

Slavoj Koloveč: Kasl - Duchek, Votava, Mastný, F. Šlajs - Kněz, Sušický, T. Šlajs, Záhrobský - M. Duchoň, Souček. Střídal: Hranai.

Slavoj Koloveč B: Královec (46. Havlík) - Musil, L. Polák, Špirk, Dvořák - Göttinger, Denk, Homolka, Diviš - Schwarz, Danescu. Střídali: D. Duchoň, J. Kadlec, Tengler.

Tabulka střelců - 9 branek (Souček), 4 branky - Fiala (Chudenice), 3 branky - Danescu (Koloveč B), 2 branky - Hranai (Koloveč), M. Duchoň (Koloveč), Homolka (Koloveč B), Jan Soupír (Chudenice), Štengl (Švihov), ostatní střelci zaznamenali jednu branku.