Na třetí místo se vyhoupl Veřechov, který v souboji tabulkových sousedů doma udolal Hartmanice 4:2. Po sérii tří zápasů, po nichž odcházeli ze hřiště s nepořízenou, konečně zabrali fotbalisté SK Velhartice, kteří si v posledním kole s chutí zastříleli. Odnesla to Železná Ruda, která prohrála 2:6.

Ale byla to šichta a dlouho to vypadalo, že fanoušci v areálu budou na nějaký ten míč v síti čekat marně. Ovšem v 58. minutě se trefil Lukáš Plánička a rozpoutal tak kanonádu. Plánice během devíti minut vstřelila čtyři slepené branky a definitivně zlomila odpor srdnatě bojujícího protivníka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.