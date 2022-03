Ačkoliv věkově spadá ještě do kategorie mladšího dorostu, více toho na jaře odehrál (alespoň co se týče minutáže) mezi borci do devatenácti let. Tam prozatím ani jeho ohromný a nezpochybnitelný talent týmu, který se v úvodu druhé poloviny sezony velmi trápí, příliš nepomáhá, zato v divizi dorostu do 17 let se projevuje naplno.

Jako hvězdný Lewandowski. Klatovský Adam Hošek vstřelil šest gólů za 25 minut

Adam Hošek odehrál v úvodních dvou zápasech v barvách klatovského mužstva do 17 let pouhých 80 minut, ale nasbíral už pět gólů. Je tak výraznou postavou prozatímní jarní krasojízdy klatovských mladíků.

„Se svými výkony v kategorii U17 jsem celkem spokojený, ale vždycky se dá něco zlepšit. Už to ale musím přenést také do staršího dorostu,“ má jasno šestnáctiletý špílmachr Adam Hošek.

Dva zápasy, šest získaných bodů, k tomu dvanáct nastřílených branek. Mohl si mladší dorost SK Klatovy 1898 přát lepší začátek jarní fáze divizní sezony?

Samozřejmě, že můžeme být spokojeni, dvakrát jsme vysoko zvítězili. Ale víme, že ty nejtěžší soupeři nás teprve čekají. Je třeba dál pracovat.

S mladším dorostem jste nejprve deklasovali Lokomotivu České Budějovice na její půdě 7:1, teď o víkendu jste doma přehráli také Doubravku, a to poměrem 5:1. Jaké to byly zápasy? Zajímavostí je, že v obou případech skončily úvodní poločasy remízou (1:1, 0:0).

Do obou zápasů jsme vstoupili hodně vlažně a výkony v prvních poločasech nebyly takové, jaké jsme si představovali. Ale řekl bych, že po změně stran se projevila naše lepší fyzická připravenost. Soupeře jsme dokázali výrazně přehrát a zlomit to na naši stranu.

Talentovaný fotbalista Adam Hošek.Zdroj: archiv Adama Hoška

Jiná nálada naopak panuje v kádru devatenáctky. Po debaklu na jihu Čech (0:9) přišla nyní porážka od Doubravky 1:2, byť jste v zápase vedli. Jaké to bylo utkání a co podle vás rozhodlo právě ve prospěch plzeňského soupeře?

V Budějovicích se nám nedařilo vůbec nic, tam to byla jednoznačná záležitost. V sobotu proti Sencu už náš výkon byl podle mého názoru o dost lepší. Bylo to hodně bojovné utkání, bohužel dva rychle inkasované góly po sobě rozhodly, že tři body bral soupeř z Doubravky.

Je velký rozdíl mezi zápasy v kategoriích mladšího a staršího dorostu?

Rozdíl tam samozřejmě je. U19, to už jsou vlastně chlapi. Ve starším dorostu je obecně všechno více soubojovější a daleko rychlejší.

Příště vás čeká náročné derby v Domažlicích. Jaké zápasy predikujete?

Se starším dorostem už musíme po dvou porážkách konečně bodovat. Věřím že to zlomíme a vyhrajeme. V kategorii U17 nic jiného než výhru ani brát nemůžeme, pokud chceme ještě zabojovat o první místo, na které neztrácíme zas tak moc.

