Okresní přebor: Lídr prohrál, do čela se vrací Malý Bor. Střelec víkendu? Šašek

K výhře jste přispěl pěti přesnými zásahy. Která z vašich branek byla nejhezčí?

Asi třetí branka. Po dobré kombinaci ve středu pole a následném pasu do křídla mi Václav Panuška poslal pěknou a prudkou přihrávku před bránu a já akci zakončil střelou do protipohybu brankáře. Ještě jsem vlastně díky této trefě zkompletoval hattrick, takže bych právě tento gól označil za můj nejhezčí.

Vstřelil jste v dospělé kategorii někdy pět gólů v jednom utkání?

Nene, nikdy předtím jsem pět gólů v jednom zápase nedal. Nejvíce se mi podařilo vstřelil čtyři branky, takže díky tomuto utkání jsem si vytvořil takový malý osobní rekord, který se určitě budu snažit ještě v budoucnu překonat.

Fotbalisté TJ Sokol Hradešice.Zdroj: David Koranda

Bude vás exkluzivní gólový příspěvek stát něco do klubové kasy?

Určitě ano. Hned po našem oslavném pokřiku jsem dostal pokutu (úsměv).

V letošní sezoně jste v devíti odehraných zápasech vstřelil už třináct gólů. Jste spokojený se svým dosavadním střeleckým účtem?

Vždycky to samozřejmě může být ještě lepší, ale jsem rád za každou branku, kterou vstřelím. Já sám jsem si stanovil cíl, že chci být nejlepším střelcem soutěže a doufám, že se budu gólově prosazovat i v dalších zápasech.

Jaké jsou vlastně cíle hradešického týmu pro tuto sezonu?

Určitě bychom chtěli postoupit do I. B třídy, stejně jako se o to tady pokoušelo v minulé sezoně. Doufám, že se nám to povede a postoupíme, protože máme dost kvalitní mančaft. Troufnu si říct, že takový v Hradešicích už dlouho nebyl.

V příštím kole jedete do Pačejova, který hrál loni o soutěž výš. Jaké utkání vy osobně očekáváte a s jakým cílem do něj půjdete?

Jako vždycky do zápasu půjdeme se stoprocentním nasazením a s jasným cílem vyhrát. Nebude to však nic jednoduchého. Čeká nás takové menší derby, ve kterém není předem nic jasné. Uvidíme, s čím na nás vyrukují domácí a jak se s bouřlivým prostředím, které v Pačejově bývá, dokážeme srovnat.

