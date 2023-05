O víkendu byli v okrese střelci, kteří dali více gólů. Kanonýrem Deníku se ovšem stal mladý fotbalista SK Klatovy 1898 Adam Hošek. Sedmnáctiletý útočník vstřelil hattrick v zápase 25. kola České divize dorostu do 19 let proti ČLU Beroun a stal se zářivou hvězdou utkání při vítězství 3:2.

Fotbalista SK Klatovy 1898 Adam Hošek. | Foto: Jindřich Schovanec

Západočeši přitom s Berounem ještě 22 minut před koncem prohrávali. „I když jsme prohrávali 1:2, stále jsem věřil, že zápas dokážeme otočit. To se nakonec povedlo a za mě jsme zaslouženě vyhráli," rozplýval se talentovaný kanonýr.

Hošek otevřel skóre už v 17. minutě, ale Berounští dokázali ještě do poločasu skóre obrátit. V 68. minutě ovšem rychlonohý snajpr vstřelil druhý gól, srovnal, a nejvěhlasnější chvíli si nechal až na samotný závěr.

Fotbalista SK Klatovy 1898 Adam Hošek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ve čtvrté minutě nastavení proměnil pokutový kop a nejen, že zkompletoval hattrick a sbíral z trávníku stylové čepice, ale zajistil svému týmu tři body, které Klatovy katapultovaly na dvanáctou příčku šestnáctičlenné soutěže.

„Už před zápasem jsme si moc dobře uvědomovali, jak důležité utkání nás čeká a věděli jsme, že ho musíme zvládnout za tři body," poukázal Hošek důležitost střetnutí a vysvětlil, kde sebral odvahu vzít na sebe klíčový moment zápasu. „Na penaltu jsem si věřil, chtěl jsem rozhodnout," prohlásil.

Adam Hošek dal v letošní sezoně České divize dorostu do devatenácti let devět branek. Střelecky se přitom chytil až na jaře. „Teď to trochu doháním," pousmál se. Spokojený ale zatím není. „To budu až na konci této sezony, pokud se zachráníme. Kolik gólů dám, to už je pro mě pouze něco navíc," naznačil, že důležitější je pro něj tým a splnění klubového cíle, jimž je záchrana divize.

Tu by rád pomohl zachránit také mužskému áčku, kam už pomaličku nakukuje a dostává slušnou minutáž především na zkušenou. Naposledy odehrál 69 minut ve středeční dohrávce 22. kola proti SK Hořovice (2:3). „Jsem za to strašně rád," říká. „Když si vzpomenu, když jsem jako malý chodil áčku fandit, a teď mohu na tom hřišti hrát a potkávat se s kluky, které jsem podporoval. Je to super pocit," přiznává, ale pociťuje také značný rozdíl mezi mládežnickou a dospělou divizní soutěží. „Největší rozdíl je v osobních soubojích a rychlosti hry. V dorostu mám na všechno více času," přemýšlí nahlas Adam Hošek, kanonýr Deníku.

