Nedělní utkání 2. kola okresního přeboru Klatovska mezi Malým Borem a rezervou Sušice nabídlo fanouškům na stadionu atraktivní podívanou i půvabné gólové hody. Z vítězství se nakonec radovali domácí fotbalisté, kteří svého soka i díky dvěma trefám Jiřího Petříka a Michaela Formana přehráli přesvědčivě 6:2 a po třech hracích kolech zůstávají jediným týmem v soutěži, který doposud neztratil ani jeden bod.

Fotbalisté TJ Sušice B (na archivním snímku hráči v bílých dresech) sice prohráli v Malém Boru 2:6, ale svou férovostí si získali srdce všech. | Foto: David Koranda

Fanoušky fotbalu ovšem během propršeného, ale líbívého mače zaujalo také nevídané gesto fair-play hostujících hráčů. O čem přesně je řeč? V jednom ze soubojů mezi domácím obráncem a sušickým útočníkem Catalinem Ovidiu Faraonem, který upadl, nařídil rozhodčí Petr Bala pokutový kop.

Ten ale čtyřiadvacetiletý forvard, který pochází z rumunské Jasy, druhého největšího města této země, odmítl. Velký fanoušek Realu Madrid šel za sudím a říkal mu, že se o faul nejednalo. „Dostal jsem míč před vápnem a věděl jsem, že mám stopera před sebou, takže jsem mu zkusil udělat kličku. Jenomže přesně v ten moment, kdy jsme šli do souboje, jsem uklouzl, a tím pádem se o žádný faul nejednalo,“ popsal celou situaci. „I když by nám penalta v zápase hodně pomohla, tak jsem prostě musel jít za rozhodčím a říct mu, že to faul nebyl, a že jsem uklouzl. Fotbal se rovná férové hře a každý, kdo na hřiště nastoupí, by si to měl uvědomit,“ vysvětlil sympatický fotbalista Sušice.

Na scénu musel kapitán, sudí si stál za svým rozhodnutím

Celá situace ovšem u doznání hostujícího kanonýra neskončila, měla další pokračování. Rozhodčí si totiž stál za svým původním rozhodnutím, ze svého postavení zkrátka viděl faul domácího zadáka a na penaltě trval. „Co bude dál…,“ ptali se přihlížející v areálu. Vše ale nakonec dopadlo tak, jak mělo.

Míč si k exekuci ´desítky´ postavil zkušený, již devětatřicetiletý kapitán Sušice Lukáš Blažek a balon kopnul domácímu gólmanovi (lehce) přímo do náruče. Ukázková „malá domů“, ale především parádní gesto férovosti, díky němuž zaplesalo nejedno fotbalové srdíčko. „Tohle se ve fotbale vidí jen zřídka, klobouk dolů,“ ocenil počínání soupeře domácí plejer Jiří Petřík, autor dvou branek. Sušičtí fotbalisté sice v neděli prohráli a v nové sezoně se zatím trápí, ale ctili zásady, které jsou většině fotbalistů nejen na amatérské úrovni cizí.

Nevídaný moment ve fotbale v podání TJ Sušice B vzbudil obdiv.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Mimochodem: Jiří Petřík, který do Malého Boru přestoupil v létě z Chanovic, už jednou stejnou situaci ve svojí kariéře zažil. Psal se závěr roku 2019 a jeho tým tehdy hrál v I. B třídě v Bolešinech. Běžela 90. minuta, stav zápasu byl 2:3 v neprospěch domácích, drama gradovalo, když bolešinský Jiří Šmolc upadl ve vápně a sudí Fencl ukázal na značku pokutového kopu.

„Velká šance na vyrovnání,“ pomysleli si v tu chvíli borci i fanoušci domácího nováčka. Jenže ta nakonec nepřišla. Sám Šmolc totiž penaltu odvolal s tím, že se nejednalo o faul, ale o jeho vlastní podklouznutí. „Klobouček dolů,“ ocenil tehdejší kouč Chanovic. Teď se historie opakovala, jen se změnili herci i kulisy.

