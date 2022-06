„I když to bylo pro oba týmy poslední kolo a poslední utkání sezony, stále bylo o co hrát. Plánice si sice zajistila postup do okresního přeboru již v minulém kole, ale kdyby u nás brala tři body, celou třetí okresní třídu by vlastně vyhrála,“ upozorňuje Dominik Vraný. „Takže si myslím, že motivaci u nás vyhrát rozhodně soupeř měl,“ má jasno devětadvacetiletý fotbalista. O velkou motivaci však měli postaráno i domácí borci z Bolešin. „Věděli jsme, že prostě doma musíme zvítězit, abychom skončili třetí,“ poznamenal usměvavý útočník.

Kolaps v závěru! Zpackanou koncovku zachraňovaly Chanovice až v penaltách

Jenomže béčko Bolešin zápas nezačalo ideálně. Už po 120 vteřinách hry otevřel skóre hostující benjamínek Richard Lukeš. „Ale to naštěstí netrvalo dlouho. O chvíli později mi totiž Tomáš Novák dal krásnou přihrávku před prázdnou branku a my tak srovnali skóre na 1:1. Od té doby jsme byli na hřišti jasně lepším týmem a postupně jsme přidali další branky,“ těšilo Vraného, kanonýra Deníku. Na svého posledního soka z Plánice, která nakonec z druhého místa slavila postup o patro výš, ztratila záloha SK Bolešiny pět bodů.

Ačkoliv sezona byla poměrně úspěšná, na tuhý boj o okresní přebor v týmu nemysleli. To zkrátka na pořadu dne nebylo. „To vůbec ne. Jsme moc rádi za třetí místo, které jsme vybojovali, a řekl bych, že i tohle byl náš cíl, který jsme si na jaře dali,“ vysvětlil Dominik Vraný a následně děkoval celému mančaftu.

Vicemistři na závěr pouze remizovali. Asi jsme už byli na dokopné, žehral trenér

„Občas jsme měli těžké chvíle, kdy jsme se nesešli, a to pak bylo znát na hřišti i v kabině. I tak bych chtěl ale celému týmu moc poděkovat. Velké dík patří hlavně trojici Radek Šindelář, Kuba Pitel a Honza Brtník. Tihle tři kluci nám pomáhali každý víkend, i když byli po zápase áčka, anebo je jejich utkání teprve čekalo. Vůbec nechápu, kde na to brali takovou energii,“ podivoval se Vraný.

„A všichni v kabině víme, že hrát s nimi nebo bez nich, je sakra velký rozdíl,“ konstatoval Vraný, jenž vstřelil Plánici úvodní dvě branky už během devětadvaceti minut a ve 40. minutě mohl dokonat hattrick ze značky pokutového kopu. Šanci skórovat však nesobecky nabídl svému spoluhráči Davidu Kolářovi a ukázal srdce týmového bojovníka.

Odmítl hattrick, který si nakonec i tak připsal

„K exekuci pokutových kopů jsem určený já, ale nemám problém, když si někdo řekne, mu penaltu přenechat. David Kolář mi v pátek po tréninku slíbil, že nám půjde v neděli pomoci, i když věděl, co ho čeká za víkend,“ uvedl Dominik Vraný s tím, že Kolář odehrál utkání áčka ve Vrhavči, kde Bolešiny po brzkém vyloučení dohrávaly téměř dvě třetiny zápasu v oslabení.

Fotbalisté SK Bolešiny si dokopnou náležitě užili.Zdroj: archiv Dominika Vraného

„A potom nás čekala ještě dokopná, která se pro některé protáhla až do našeho zápasu s Plánicí. A David byl mezi nimi,“ smál se kanonýr SK Bolešiny a ještě chvíli pokračoval. „Navíc jsem ho chvíli před penaltou obral o gól, když David střílel zpoza vápna a já v ofsajdu míč lehce tečoval a branka tak nebyla uznána. Střela by totiž v síti skončila i bez mého zásahu, takže jsem měl jasno, kdo půjde penaltu kopat,“ líčil Dominik Vraný.

Svéradice se na baráž naladily vítězně. Budeme bojovat, slibuje trenér Heimlich

David Kolář ´desítku´ nekompromisně proměnil a Bolešiny vedly 3:1. Jenomže i Vraný se následně dočkal. Sudí totiž v 60. minutě odpískal druhý pokutový kop.

„Když byla nařízená druhá penalta, já byl zrovna na střídačce a přiznávám, že v tu chvíli už jsem na hattrick myslel a trenérovi jsem řekl, že ji chci kopat. A tak jsem šel,“ lebedil si Vraný nad volností střídání v nižších okresních soutěžích. Čtvrtý gól pak milovník blondýnek přidal v 72. minutě, kdy upravil výsledek bitvy na konečných 5:1. Vskutku stylové zakončení fotbalové sezony.

FOTO: Ani žihadlo pro kapitána Luby nezastavilo. Start na závěr porazil Bělou

Celkem dal Dominik Vraný v sezoně čtyřiadvacet branek – osmnáct z nich za béčko, za které odehrál stejný počet zápasů a třetinu za A-tým v krajské I. B třídě. Na půltucet branek ve vyšší soutěži mu přitom v bolešinském dresu stačilo strávit na hřišti pouhých 214 minut.

„Za béčko jsem ale rozhodně mohl dát více gólů. Těch šancí jsem měl až dost. Ale ne vždycky to tam padalo jako v zápase proti Plánici. Co se týče áčka, tak jsem rád, že se na hřiště občas dostanu. Ve III. třídě se ode mě góly očekávají, ale v áčku jsou tam na to jiní kluci a pro mě je to jen bonus,“ přiznal Vraný.

Kanonýr Deníku Dominik Vraný

Kdy jste začínal s fotbalem? Zrovna nedávno jsem se na to koukal a v dubnu to bylo 20 let, co jsem začal hrát za Bolešiny. Co vás na fotbale nejvíc baví? Asi to, že dokážu na fotbale přestat myslet na starosti z normálního života, což jsem si potvrdil v podzimní části. A souvisí s tím hlavně parta, kterou u nás máme. Ta je v Bolešinech neskutečná. Doufám, že jak jsem v Bolešinech s fotbalem kdysi dávno začal, tak tam jednou i skončím.



Fotbalista SK Bolešiny Dominik Vraný (ve žlutém).Zdroj: archiv Dominika Vraného



A teď ´rychlá střelba´…



Pivo, nebo víno? Rozhodně pivo. Sparta, nebo Slavia? Real Madrid (směje se). Messi, nebo Ronaldo? Ronaldo. Brunetky, nebo blondýnky? Blondýnky. Peníze, nebo rodina? Rodina. Moře, nebo hory? Hory. Kniha, nebo film? Film.