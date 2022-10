OHLASY Z DIVIZE: Klatovy nestačily na Petřín, Rokycany doma opět zvítězily

„Samotný turnaj jsme si zhodnotili jako povedenou akci s medailí na krku. Dokázali jsme si, že umíme hrát pohledný fotbal, dobře zakombinovat a individuálně prosadit. A je jen škoda, že v zápasech dokážeme občas vypadnout z role a soupeř vše na téhle úrovni a při tempu zápasu ihned trestá. Potěšitelné též bylo, že ve výběru a oporami týmu byly i dvě děvčata – na stoperu Dora Šůsová z Horažďovic a brankářka Petra Kotalová ze Sušice. Samozřejmě pochvalu zaslouží všichni hráči, a to nejen na téhle akci, ale i ti, co s námi prošli celou sezonu. Jim především přejeme, aby je fotbal nadále bavil, vyhýbala se jim zranění a při stoprocentním nasazení v trénincích a zápasech je jistě čeká ještě nejeden úspěch,“ uvedl trenér OFS Klatovy do 12 let Pavel Vacek.

Výběr fotbalistů OFS Klatovy do 12 let.Zdroj: OFS Klatovy U12

OFS Klatovy U12 ve finále reprezentovali následující hráči nebo hráčky: Jan Kroupar, Matyáš Rauner, Petr Slováček (všichni SK Klatovy 1898), Jan Kratejl, Petra Kotalová, Marek Šašek (všichni TJ Sušice), Petr Frýzek, Ondřej Korbel, Dora Šůsová, Jakub Vacík, Antonín Věchtík (všichni FK Horažďovice), Marek Melka, Vojtěch Prexl (oba TJ Svatobor Hrádek), Jan Mirko Šillar (TJ Start Luby), Martin Le Duc Dung Nguyen (Okula Nýrsko/Ž. Ruda). Trenéři: Pavel Vacek, Ludvík Fremut. Vedoucí družstva: David Gajdušek.

