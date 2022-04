A Milan Flor? Ten sám překonal gólmana soupeře hned osmkrát. „Tolik gólů jsem za muže v jednom zápase ještě nikdy nedal, takže je to můj nový osobní rekord, za který jsem moc rád,“ rozplýval se kanonýr. „Ale hlavně mi k tomu pomohli moji skvělí spoluhráči, bez kterých bych osm branek rozhodně nikdy nedal. Za to jim moc děkuji,“ zůstal pokorný.

Osmý gól zaznamenal v 86. minutě, kdy upravoval na 14:1. Do konce ještě zbývalo i s nastavením více než pět minut, ale na dvouciferný počet branek nemyslel. „Vůbec, to už je skoro jako z říše snů. Na druhou stranu, při troše štěstí to také mohlo klapnout, protože jsem v zápase nastřelil ještě čtyři tyčky, přičemž ze tří byla vzápětí alespoň asistence na trefy spoluhráčů,“ říká.

V letošní sezoně nejnižší okresní soutěže se mu zatím střelecky daří. Na podzim dal v osmi zápasech 19 branek, teď přidal téměř další polovinu.

„Naštěstí mi to tam zatím padá, ale nějaký vytyčený cíl, kolik gólů bych chtěl mít na konci sezony? To určitě nemám. Jdu zápas od zápasu a uvidíme, kde se to nakonec zastaví. Momentální průměr tří branek na jedno utkání mě ale pochopitelně moc těší,“ svěřil se vyhlášený šutér.

Sám doufá, že jeho víkendový gólový počin zůstane tak trochu bez povšimnutí. „Zatím se nikdo nezmínil o tom, že bych měl něco zaplatit do klubové kasy, tak snad to tak i zůstane,“ culí se. Závěrem se ještě Milan Flor vrátil k samotnému zápasu, který jeho tým, kde jeho tým dominoval.

„Celé utkání bylo převážně v naší režii, soupeř se k ničemu nedostal, takže konečný výsledek odpovídá dění na hřišti,“ tvrdí usměvavý chlapík.

„Je ovšem pravda, že tak vysoký výsledek jsme nečekali. Hlavně i kvůli tomu, že naše zimní příprava nebyla vůbec intenzivní. Snad se nám to v příštích zápasech nevymstí,“ doufá Milan Flor.

