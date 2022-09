Sušice rozebrala oslabený Mochtín a těší se na Křimice i souboj s legendami

Od 16.30 hodin totiž v exhibičním mači nastoupí muži zdejšího oddílu proti SigiTeamu - výběru legendárního kanonýra pražské Sparty Horsta Siegla, za který hrávají bývalí vynikající fotbalisté jako jsou Antonín Panenka, Ladislav Vízek, Karel Poborský, Jan Koller, Vladimír Šmicer, nebo třeba fotbalový bavič Petr Švancara, ale také hokejisté (Červenka, Bednář, Vlasák) a známé osobnosti z hudebního, nebo jiného zábavního průmyslu (Kohák, Tofi, Hrdlička a další).

„Účast už přislíbili Horst Siegl, Jirka Novotný, Ivan Hašek, Vlastimil Vidlička, Rudolf Otepka, Pavel Fořt, Patrik Ježek, Miroslav Beránek a zpěvák či herec Sagvan Tofi," prozradil předseda fotbalového oddílu TJ Sušice Jan Staněk.

Do Sušice přijede SigiTeam plný fotbalových i nefotbalových osobností.Zdroj: SigiTeam

O přestávce tohoto souboje dojde na ocenění sušických fotbalových osobností a po jeho skončení je na programu autogramiáda a soutěž o dresy SigiTeamu a dalších fotbalistů. „Moc rád bych všechny pozval především na oslavu 110. výročí založení klubu, což si myslím, že je moc pěkné číslo," říká Jan Staněk.

Zdroj: SigiTeam

„A na co bych fanoušky pozval po sportovní stránce? Přijede zástupce týmu Ligu mistrů, mládež Viktorie Plzeň, která sehraje utkání s našimi žáky. Hlavním lákadlem je pak utkání Sušice, za kterou nastoupí nynější, ale i bývalí hráči, proti fotbalovým legendám, takže lidé uvidí v akci nejen naše hráče, ale mohou tak trochu zavzpomínat také na osobnosti. Myslím si, že by to mohla být pěkná oslava fotbalu a našeho výročí," predikuje předseda.

Životní vášeň, radost z fotbalu a letitá filozofie klubu

Ten záhy přiznává, že fotbal v Sušici je jeho životní vášní a 110 let je pro něj hodně znamená. „Začal jsem tady hrát v osmi letech. Dvakrát jsem to tady na krátkou dobu sice opustil, ale jinak tady působím už třetinu času celé existence klubu. Fotbal je pro mě životní vášní. Jsem rád, když děti sportují a dospělé to baví," vyznává se Staněk a ještě chvíli pokračuje v povídání.

Předseda oddílu TJ Sušice Jan Staněk.Zdroj: DENÍK/Milan Kilián

„Jsem také moc rád, že se nám podařilo zastavit jakýsi pokles v úbytku dětí. Máme zde spousty mládežnických týmů a nadějných hráčů," libuje si předseda TJ Sušice, přestože ví, že rezervy v počtu dětí, ale také trenérů jsou stále aktuální a oddíl jako takový má pořád co zlepšovat.

Radost mu dělá nejen zájem malých fotbalistů, ale také fakt, že v dresu sušického áčka se začínají prosazovat mladíci. V drtivé většině pak ti z vlastní líhně. „Dvakrát jsme s muži postoupili do divize a až na jednoho hráče to bylo v obou případech jen s vlastními odchovanci. To je pro klub jako je Sušice ta správná cesta," má jasno Staněk, který by si zároveň přál, aby áčko po pochmurných letech po sestupu z divize postoupilo do krajského přeboru.

Program sobotních oslav 110 let od založení TJ Sušice.Zdroj: TJ Sušice

„Ale to záleží spíš na mužstvu. Nestačí o tom jen mluvit. Hlavní je, jak to berou samotní hráči, kluci, co jsou na trávníku. Pokud to vezmou za správný konec a pochopí, že přebor mohou hrát jedině ve chvíli, když budou chodit poctivě trénovat, věřím, že se nám do podaří," dodává Jan Staněk s úsměvem.

Fotbalový plac aneb zábavné soutěže pro děti. Přijďte!

Nicméně teď ještě zpátky k blížící se akci se slavnostním puncem. Na své si v Sušici v sobotu pochopitelně přijdou také děti, pro které budou od 13 hodin na umělé trávě probíhat tzv. fotbalový plac, kde si děti, ať už fotbalisté nebo nefotbalisté, mohou zasoutěžit a vyhrát nějakou drobnost.

„Bude to akce, při které bychom nejen rádi pobavili děti, ale zároveň se pokusili najít další nové fotbalisty a fotbalistky do našeho klubu," uvedl trenér mladších žáků TJ Sušice Patrik Hubáček s tím, že na každém stanovišti představí dětem soutěž jeden ze členů jeho družstva. „Zváni jsou skutečně všichni," apeluje.

Sobotní program oslav 110 let od založení TJ Sušice - 13.00: fotbalové soutěže pro děti, 14.00: utkání přípravky TJ Sušice, 15.00: zápas žáků TJ Sušice s Viktorií Plzeň, 16.30: exhibiční utkání mezi TJ Sušice a SigiTeamem, 18.30: autogramiáda, soutěž o dresy.

