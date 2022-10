Myslím si, že jsme utkání měli po většinu času pod kontrolou, má jasno Hájek

„Na derby do Nezamyslic jsme jeli s jednoznačným cílem, a to vyhrát. Začátek sezony nám nevyšel podle našich představ, a tak potřebujeme sbírat body jako sůl. Byl to velmi dobrý zápas, navzdory tomu, že se soupeř nachází ve spodní části tabulky. Ale po třetím gólu Nezamyslice kapitulovaly, v této chvíli se lámal chleba. Nicméně je třeba přiznat, že kdyby domácí na začátku proměnili penaltu, mohlo se utkání vyvíjet úplně jinak. Pokutový kop naštěstí zneškodnil náš skvěle chytající brankář Petr Hanč,“ chválil svého spoluhráče mezi třemi tyčemi čtyřgólový útočník sušického béčka Ernest Gutwirt.

Pozn.: exkluzivní rozhovor s Ernestem Gutwirtem najdete na našem webu již ve středu 19. října ve 12 hodin v rámci pravidelné rubriky Kanonýr Deníku.

TJ Nezamyslice – TJ Sušice B 2:4

Poločas: 0:1. Branky: 70. J. Kubovec, 90. Musil – 14., 55., 62. a 77. Gutwirt. Rozhodčí: Steinbach – Kečkeš, Baštář. ŽK: 3:3 (10. V. Kubovec, 46. Hampl, 70. Pančenko – 3. Hanč, 25. Vítovec, 47. Blažek). Diváci: 30. Sestava TJ Nezamyslice: Kaliský – Věneček, Pánek (70. Prosser), Pančenko, Hampl, Krejčí (57. Ješina), Podskalský (57. Vinický), Šatra, Kindelmann, Musil, V. Kubovec (67. J. Kubovec). Trenér: Pavel Vilimek. Sestava TJ Sušice B: Hanč – Tuček, Kalný (60. Míka), Šlais, Vítovec, Blažek, Krouský, Pavel Hubáček, Gutwirt, Faraon (73. Černý), Kubín. Trenér: Radek Mottl.

OBRAZEM: Strážov bojoval, ale Horažďovice po obrátce střelecky explodovaly