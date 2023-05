Jako ve víkendovém utkání 19. kola na půdě Běšin, jimž nastřílel šest gólů. Železná Ruda nakonec vyhrála 8:4, a to především díky Róthovi. „Ale tak jednoduchý zápas to zase nebyl," upozornil Ferenc Róth.

Remíza? Ztráta, prohlásil trenér Švihova. Vzhledem k vývoji utkání ale bod bere

„Rychle jsme sice vedli 4:0, ale v průběhu druhého poločasu soupeř snížil na 3:5 a nic nám nedal zadarmo. Ale pak jsme dali další dva góly a utkání už dovedli do vítězného konce," pochvaloval si uznávaný kanonýr.

První gól vstřelil v 11. minutě, hattrick slavil o čtvrt hodinky později. Pět minut před koncem pak svým šestým zásahem upravil stav zápasu na konečných 8:4. „Musím se přiznat, že mě tahal zadní stehenní sval a chtěl jsem střídat, ale dal jsem rychle tři góly, tak jsem to nějak vydržel až do konce," culil se Ferenc Róth. „Šest gólů se nedává každý den, jsem za ně rád, ale musím poděkovat hlavně spoluhráčům, bez kterých by se mi to nepovedlo," ocenil parťáky.

Fotbalista Ferenc Róth v exhibičním utkání v barvách plzeňského SK SENCO Doubravka.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Šest gólů v jednom zápase? Nevšední počin, ale Róth svůj osobní rekord nepřekonal. „Tuším, že v Bukovci jsem jednou dal v I. A třídě také šest branek, ale proti komu to bylo, to už si přesně nepamatuji,“ vzpomíná. Za to moc dobře ví, že ho zpívající kanár do sítě Běšin připraví o pár zlatých kováků.

„Zatím jsem do kasy nic nedal, hned po zápase jsem musel vyrazit domů do Zruče, ale určitě něčím přispěji. Asi sudem piva," přemýšlí nahlas.

V letošní sezoně Ferenc Róth odehrál devět zápasů, ve kterých nastřílel celkem dvacet branek. V tabulce kanonýrů je třetí s gólovým mankem na měčínského Ondřeje Jareše, o dva zásahy více má Petr Altman, fotbalista vedoucího Kolince.

Ferenc Róth (ve skluzu) si zahrál ligu za Viktorii Plzeň.Zdroj: Archiv VLP

„Určitě mě láká stát se nejlepším střelcem soutěže, ale není to prioritou. Důležité je, aby drželo zdraví, fotbal mě i tým bavil, a a bychom byli v tabulce co nejvýše," dodal věčně usměvavý šutér a víkendový kanonýr Deníku.

III. TŘÍDA: Železná Ruda dala osm branek, šest jich obstaral kanonýr Róth