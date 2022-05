FOTO: Parádní kulisa i pyroshow. Krajské finále mladších přípravek stálo za to!

Na třetím místě se nachází nováček ze Švihova, jenž tentokrát v sobotu před vlastními fanoušky rozdupal Malý Bor, který deklasoval 9:0.

Hrdinou utkání se stal teprve osmnáctiletý snajpr Miroslav Polívka, jenž soupeři nasázel za 62 minut pobytu na hřišti čtyři góly a v sezoně se dostal již na dvacítku přesných zásahů. „Zápas hodnotím pochopitelně jedině kladně. Hráli jsme dobře, drželi míč na svých kopačkách a soupeře do ničeho nepustili. Jsme naprosto spokojení," vyznal se Polívka v rozhovoru pro Deník.

Okresní přebor - archivní fotografie ze zápasu Janovic.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Střelecky nabito měli o víkendu také fotbalisté Kašperských Hor a Hradešic, kteří svým soupeřům nasázeli shodně šest gólů. Jediná branka naopak byla k vidění v Dlouhé Vsi, kde domácí Tatran díky trefě Jecha zdolal 1:0 zálohu nýrských Optiků. Z vítězství 3:1 se radovali v Sušici, která v souboji záložních týmů přetlačila domácí Mochtín 3:1. K ideálnímu výkonu ale měla daleko…

Horažďovice doma přehrály Bolešiny, tým v závěru spasil střídající benjamínek

„Sestavu jsme tentokrát lepili a výsledek tak trochu také. Bylo to utrápené vítězství, které ale s odstupem času dělá radost. Do dalšího utkání je potřeba doléčit zranění, dát se do pohody a užít si poslední čtyři zápasy sezony, ve které máme reálnou šanci na udržení čtvrtého místa. A to jsme po prvních pěti kolech chtěli okres letos udržet," uvedl klub TJ Sušice na svém facebooku.

Okresní přebor, 22. kolo: Kašperské Hory – Start Luby B 6:1 (2:1, 28., 43. a 81. Tomek, 56. Rovňan, 74. Voldřich, 79. Kůs – 30. Lalev), Nezamyslice – Janovice 1:4 (0:1, 72. Kubovec – 26. a 52. Hájek, 57. Petruška, 69. Urban), Tatran Dlouhá Ves – FK Okula Nýrsko B 1:0 (0:0, 57. Jech), Švihov – Malý Bor 9:0 (7:0, 17., 32., 37. a 60. Polívka, 43. a 73. Kašpárek, 3. Cibulka, 30. Petelík, 36. Havlíček), Mochtín B – Sušice B 1:3 (0:2, 81. Pavlík – 29. Patrik Hubáček, 42. Vinický, 82. Gutwirt), Hradešice – Chudenice 6:0 (3:0, 30., 48. a 80. Zdichynec, 32. Říha, 41. Panuška, 56. Metlička z penalty), Strážov – Měčín 4:1 (2:0, 25. a 36. Flodr, 40. Mayer, 71. Kološ – 55. Šimek).

