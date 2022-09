„Všem příchozím fanouškům a lidem, kteří vážili svou cestu na stadion, se za celý tým omlouvám a věřím, že to brzy napravíme. Na soupeře jsme tentokrát zdaleka neměli, a ten zaslouženě vyhrál. Přesto jsme i za nepříznivého stavu cítili podporu z hlediště a toho si moc vážíme,“ uvedl po nečekaně zpackaném střetnutí fotbalista TJ Sušice B Martin Kalný.

Fotbalisté TJ Sušice B (na archivním snímku hráči v bílých dresech) nestačili na Hradešice, s nimiž prohráli 2:7.Zdroj: David Koranda

„Rozdíl mezi oběma mužstvy není takový, jak by tomu mohl nasvědčovat výsledek. V týmu domácích nastupuje celá řada kvalitních fotbalistů, ale my jsme byli tentokrát hodně produktivní v zakončení. Po dvou prohraných utkáních v řadě jsme si před začátkem zápasu řekli, že musíme svoji hru zjednodušit, a to se nám vyplatilo,“ řekl trenér Hradešic František Melka.

„Na domácí platila rychlost našich krajních hráčů a také obrana fungovala až na pár momentů bezchybně. Za výkon ale musím pochválit celý tým. Vítězství bylo naprosto zasloužené a doufám, že podobný výkon předvedeme za týden na domácím hřišti s nováčkem z Plánice,“ přeje si zkušený lodivod. K vítězství 7:2 přispěl hned čtyřmi přesnými zásahy Melkům stejnojmenný syn. „Řekl bych, že konečný výsledek odpovídá dění na hřišti,“ konstatoval 29letý kanonýr.

Překvapivě body ztratil doposud kvalitně hrající Malý Bor. Ten po dvou výhrách a stejném počtu remíz nestačil na Nezamyslice, pro které se jednalo o vůbec první vítězství v sezoně. Malý Bor prohrál na hřišti neoblíbeného protivníka 0:2. „Mrzí nás spálené šance, ale zejména pak lehkomyslný přístup celého týmu, který si myslel, že se do té doby poslední tým tabulky porazí sám,“ hodnotil SK Malý Bor 1929 zápas na svých facebookových stránkách.

Alespoň bod za remízu 2:2 urvaly na venkovním tripu Chudenice, které hrály v Plánici. „Plánice do skupiny postoupila ze třetí třídy, ale disponuje mladým a rychlým kádrem. Navíc je zvyklá hrát na hrbolatém terénu, který některým našim borcům dělal problémy. Lucák nás svým dalším gólovým zápisem poslal hlavou do vedení, které však díky hrubce našeho brankáře nevydrželo ani deset minut. Podceněná střela z dálky dala domácím křídla, která ještě více narostla po nesmyslném faulu Ježka a následné proměněné penaltě,“ popisovala TJ Sokol Chudenice průběh utkání na svých sociálních sítích.

„I když jsme o půli prohrávali, naděje na dobrý výsledek byla značná, protože jsme se přes pomalejší stopery aktivně dostávali do stoprocentních gólovek. Nerovný terén si ale vybral svou daň a postavil nás do role statistů, jelikož po vynuceném dvojnásobném poločasovém vystřídání (Rupert – koleno, Zoubek – záda) nezbyl na střídačce žádný další náhradník a následná zranění v průběhu zbytku utkání (Vachtl – přetržený vaz v koleně, Lucák – srážka s brankářem) nás poslala do devíti. Když k tomu připočítáme ještě Kubu Soupíra a Ventýla, kteří dohrávali s velkým sebezapřením s podvrtnutými kotníky, je přímo zázrak, že jsme proti přesile remízu uhájili,“ píše se dále v komentáři.

Fotbalisté TJ Sokol Chudenice - ilustrační snímek.Zdroj: TJ Sokol Chudenice

„I to ale svědčí o chuti pracovat pro partu, o vůli a bojovnosti, která se začíná v naší hře projevovat – zatím však bohužel ne výsledkově. Ale i to určitě nastane. Jen si budeme muset ještě nějaký čas počkat, až se vyprázdní marodka. Hlavní dilema je nyní, s kým budeme nastupovat další zápas proti Nezamyslicím,“ doplnil chudenický oddíl na svém oficiálním facebooku.

Druhou remízu víkendu si na své konto připsal také před třetím kolem vedoucí Švihov. Ten na domácím hřišti jen plichtil s béčkem nýrské Okuly 1:1. Družinu trenéra Adama Popelky sice poslal ve 32. minutě do vedení Lukáš Cibulka, ale za hosty srovnal o necelé dvě minuty později o sedmadvacet let starší Rubáš.

A jelikož už další branky před zraky sedmdesátky diváků nepadly, body se ve Švihově dělily. Švihovští, kteří se netají ambicemi postoupit do krajské soutěže, tak s díky přenechali žezlo na okresním trůnu Tatranu z Dlouhé Vsi, který se na začátku sezony prezentuje výbornou sportovní formou.

Naposledy porazil doma díky dvěma trefám Tomáše Zelenky nepříjemně hrající Kašperské Hory 2:1, uspěl už počtvrté v sezoně a kraluje celému okresu. Druhý je s odstupem jednoho bodu Švihov o skóre před rezervou Startu Luby, čtvrté jsou Hradešice a páté Janovice, které ve třetím kole (ale již pátém letošním pokračování) skolily Veřechov 3:1. Ten se ziskem jediného bodu z pěti zápasů naopak tabulku nejvyššího přeboru Klatovska se smutkem uzavírá.

Výsledky 3. kola okresního přeboru: Dlouhá Ves – Kašperské Hory 2:1 (1:1, 23. a 67. Zelenka – 40. Voldřich), Nezamyslice – Malý Bor 2:0 (1:0, 15. a 73. Jiřík), Švihov – Nýrsko B 1:1 (1:1, 32. Cibulka – 34. Rubáš), Janovice – Veřechov 3:1 (1:0, 25. Urban, 48. Drmola, 78. Kotlan – 56. Koloros), Plánice – Chudenice 2:2 (2:1, 16. Kohout, 38. Plánička z penalty – 7. Lucák, 53. Jakub Soupír), Luby B – Vrhaveč 2:1 (0:1, 55. Šleis, 77. Voráč – 39. Reitmajer), Sušice B – Hradešice 2:7 (1:6, 26. Patrik Hubáček z penalty, 49. Gutwirt – 9., 43., 44. a 70. F. Melka mladší, 6. Panuška, 12. F. Vaněček, 30. Zdichynec).

