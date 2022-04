OBRAZEM: Čtyři góly i penalty. Nezamyslice ztratily proti Kašperkám dva body

„Pokud bychom z těchto dvou zápasů proti dalším favoritům soutěže vybojovali šest bodů, už můžeme mluvit o ambicích, že bychom chtěli postoupit. Ale i kdyby to nevyšlo letos, tak do dvou let do kraje určitě chceme,“ hlásí kouč.

Na hřišti outsidera definitivně rozhodli v závěru

V Měčíně jeho tým v neděli zvítězil 3:1, ale proti bezkonkurenčně poslednímu týmu tabulky se pořádně nadřel. „Trápili jsme se v koncovce. Hlavně kvůli tomu bylo utkání otevřené až do konce,“ narážel Adam Popelka na skutečnost, že třetí a zároveň uklidňující branku dal Švihov až ve druhé minutě nastavení.

Kolik bude stát hattrick? Nevím, ale kluci mi to určitě napíší, culí se Zajíček

O poznání víc jej těšil pondělní výsledek na půdě lídra ze Strážova, byť tam jeho družina získala o bod méně. „Moc si toho vážím. Obzvlášť proto, že jsme nebyli úplně kompletní a nemohli jsme hru až tolik oživit hráči z lavičky. Tím myslím v obou zápasech, které jsme odehráli ve dvou dnech,“ vysvětluje.

„Celkově to bylo podle mě vyrovnané utkání, ve kterém ovšem moc šancí k vidění nebylo. Jsem rád, že jsme získali dva body, alespoň jsme to nahoře trošku zamotali,“ pochvaluje si Popelka, ale ví, že jaro je ještě dost dlouhé.

Od všech hráčů to nebyl stoprocentní výkon, mrzelo Vacovského i přes výhru

Bod na druhý Švihov aktuálně ztrácí Dukla Janovice, která v zápase 17. kola doma přejela Chudenice jasně 4:1. Dva góly dal Marek Švůgr, hosté debakl mírnili až v 71. minutě díky Pavlu Vachtlovi, jenž se ve druhé polovině sezony trefil už šestkrát. Úspěšný zápas má za sebou také rezerva nýrských Optiků, která před vlastními fanoušky udolala Malý Bor 4:2 a ze čtvrtého místa ztrácí na Švihov pouze tři bodíky. Jak se bude přebor Klatovska vyvíjet dál?

Okresní přebor, dohrávka 15. kola: Sušice B – Malý Bor 4:0 (3:0, 28. a 48. Gutwirt, 11. Blažek z penalty, 15. Kubín), Měčín – Chudenice 3:3 (4:1 na penalty, 3:1, 34. a 38. Šimek, 26. Němec – 16. a 90+3. z penalty Pavel Vachtl, 79. Kněz), Strážov – Švihov 1:1 (3:4 na penalty, 0:0, 56. Plíhal – 67. Polívka), Nezamyslice – Kašperské Hory 2:2 (3:4 na penalty, 1:0, 5. Kováč, 72. Tůma – 62. Schmid, 87. Řimnáč). 17. kolo: Nýrsko B – Malý Bor 4:2 (1:2, 47. a 75. Jiřík, 3. Vávra, 71. I. György – 33. a 36. Ivasiuk), Strážov – Kašperské Hory 2:0 (1:0, 42. J. Vališ, 58. M. Kalivoda), Dlouhá Ves – Nezamyslice 2:2 (7:6 na penalty, 2:1, 18. Švec, 45. Goby – 34. a 59. Šatra), Janovice – Chudenice 4:1 (2:0, 27. a 46. Švůgr, 25. Urban, 54. Drmola – 71. Pavel Vachtl), Měčín – Švihov 1:3 (0:0, 56. Jareš – 51. Cibulka, 60. Baxa, 90+2. Sláma), Luby B – Mochtín B 2:2 (5:3 na penalty, 2:1, 3. Sládek, 31. Jirotka – 26. a 83. J. Pretzelmayer), Sušice B – Hradešice 3:1 (1:1, 22. Vinický, 52. Kubín, 67. Šlais – 34. Zdichynec).

