Vedoucí tým tabulky, který letos ztratil (prozatím) pouze bod za penaltovou výhru v prvním kole proti Malému Boru (3:3, 5:3 na penalty), deklasoval v neděli odpoledne Kašperské Hory vysoko 8:0. A to dokonce na hřišti soupeře.

Výhru režíroval třígolový Hozman

Přesvědčivou výhrou a třemi body do tabulky potěšily své skalní příznivce také Nezamyslice, které na domácím hřišti přehrály Dlouhou Ves poměrem 4:1. O svém tříbodovém úspěchu přitom rozhodly až ve druhé půli, kterou vyhrály 3:0. Mimochodem: všechny tři góly vstřelil po změně stran kanonýr Lukáš Hozman. Zajímavostí je také to, že třiadvacetiletý útočník začal zápas s Tatranem pouze na lavičce náhradníků a do hry se dostal až pět minut před koncem úvodního dějství, kdy vystřídal spoluhráče Davida Podskalského.

Janovice spasil bývalý hokejista Plzně

O tři branky o víkendu zvítězila také janovická Dukla, která i díky dvěma trefám Patrika Petrušky, někdejšího hokejisty plzeňské Škodovky, přehrála domácí Chudenice 3:0. Nervózní utkání nedohráli dva hráči – po jednom na každé straně. Z domácích barev se v 79. minutě předčasně pakoval pod sprchu s vlažnou vodou Václav Frémuth, za Janovice byl ve stejné minutě vyloučen o tři roky starší Miroslav Urban.

Patrik Petruška (na archivním snímku hráč ve žlutém) o víkendu vstřelil dvě branky.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Liják přinesl fotbalistům komplikace

Utkání plné emocí se odehrálo na fotbalovém hřišti v Hradešicích, kde místní Sokol přivítal rezervu TJ Sušice. Domácí borci i díky hattricku Františka Melky svého soka porazili 4:2. I přesto, že se kvůli průtrži mračen chvíli nehrálo.

Zápas mezi rezervou FK Okula Nýrsko a domácím Malým Borem sice odstartoval v plánovaný čas, ale ještě v prvním poločase jej teprve dvacetiletý rozhodčí Ondřej Kaiser ukončil. Důvod? Silný déšť. Duel by se měl dohrávat ve státní svátek 28. září od 15 hodin.

Okresní přebor, 4. kolo: Chudenice – Janovice 0:3 (0:2, 20. a 85. z penalty Petruška, 40. Urban), Švihov – Měčín 4:2 (2:1, 5. a 13. Cihelka, 67. a 79. Sláma – 31. Krotký z penalty, 80. Čejka), Mochtín B – Luby B 0:1 (0:0, 82. Raišl), Nezamyslice – Dlouhá Ves 4:1 (1:1, 47., 54. a 77. Hozman, 4. Věneček – 36. P. Švec), Kašperské Hory – SK Kovo Strážov 0:8 (0:4, 10. a 37. Denk, 36. a 60. Šteiner, 14. Červený, 70. Chaluš, 73. M. Kalivoda, 77. L. Kalivoda), Hradešice – Sušice B 4:2 (2:1, 25., 34. a 71. F. Melka, 77. Florian – 7. Haspekl, 79. Gutwirt), Malý Bor – Nýrsko nedohráno.