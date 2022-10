Na druhé místo se posunul Švihov, který ve šlágru kola zdolal domácí Hradešice 2:1. Ty naopak klesly na čtvrtou příčku. „Musím všechny pochválit, hráli jsme jako jeden tým a máme nesmírně cenné tři body. V první půli jsme podali výborný výkon, ve druhém poločase to byl více boj než fotbal, ale my to zvládli a vezeme si domů podle mého názoru zasloužené tři body,“ rozplýval se po úspěšně zvládnuté konfrontaci mladý trenér Švihova Adam Popelka.