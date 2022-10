Hattrickem se o víkendu blýskl i o dva roky mladší kanonýr ze Švihova Václav Petelík, jehož gólový počin s ohledem na konečný výsledek zápasu jeho mančaftu ovšem tak trošku zanikl. Švihovští na domácím hřišti deklasovali neskutečně se trápící Kašperské Hory jednoznačně 11:0 a zůstali na druhém místě tabulky. „Tady asi není moc co hodnotit. Soupeř k nám přijel v deseti lidech, rychle jsme vedli 3:0 a po poločase to bylo už o sedm. Musím ovšem ocenit soupeře, že nezalezl a snažil se hrát fotbal po celou dobu zápasu. Kvituji, že si za nás zahráli všichni kluci ze střídačky a já je tak mohl vidět v akci,“ pochvaloval si trenér Švihova Adam Popelka, který ale vítězství nijak nepřeceňuje, naopak už vyhlíží nedělní šlágr na půdě rezervy lubského Startu.

„Zápas prvního týmu tabulky se druhým, boj o první flek. Až tady se ukáže, jak na tom skutečně jsme,“ uvědomuje si švihovský lodivod.

Fotbalisté FC Švihov si zastříleli, doma zvítězili 11:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Prozatímní bronzovou příčku drží stále fotbalisté Dlouhé Vsi, ovšem ve víkendovém souboji ztratili. I když vzhledem k vývoji utkání mohou být rádi za bod. Tatran na hřišti nováčka z Plánice prohrával po šestnácti minutách po dvou trefách domácího kapitána a vyhlášeného střelce Lukáše Pláničky už 2:0, ale díky Ondřeji Gobymu a gólu Matyáše Drábka z kraje druhého dějství dokázali vyrovnat. Tento bod ze hřiště soupeře má tak jistě cenu zlata.

Hradešice? Strašidelný poločas a velice kritický trenér

Ztratily naopak čtvrté Hradešice, které padly na půdě Janovic 4:5. O jejich neúspěchu rozhodla katastrofální první půle, kterou prohrály 1:5. Stíhací jízda po obrátce sice byla magická, ale na vyrovnání už nezbyl čas.

Fotbalisté TJ Sokol Hradešice (na archivním snímku hráči v černožlutých dresech) nezvládli zápas v Janovicích, kde po ostudném prvním poločase nakonec padli 4:5.Zdroj: David Koranda

„Musím říct, že jsem znechucen. Znechucen a rozladěn z některých individuálních výkonů, protože tohle nemá nic společného s reprezentováním hradešického fotbalu. To, co jsme předvedli v Janovicích je ohromná ostuda, především ale ostuda jednotlivých hráčů, kteří se na téhle blamáži svým výkonem podíleli. V Janovicích se nám nehraje dobře, už několik let jsme na zdejším hřišti nedokázali zvítězit, ale musím říct, že takhle slabé Janovice jsem už dlouho neviděl. O to víc mě mrzí další ztráta bodů, ale především výkony některých hráčů,“ nebral si servítky zklamaný trenér fotbalistů Hradešic František Melka. Hradešice jsou sice na čtvrtém místě, ale mají jen patnáct bodů – stejně jako béčko Nýrska, Malý Bor, Janovice a TJ Sokol Vrhaveč.

Povedené utkání naopak sehrála o víkendu v sedmém kole již zmiňovaná záloha Okuly, která v domácím prostředí smetla Malý Bor 4:1. Základní stavební kámen přitom položila už v první půli, kterou ovládla zcela jasně 3:0.

„Po našich chybách v rozehrávce a neschopnosti pokrývat hráče soupeře nás tým Nýrska potrestal hned třikrát. Bohužel v prvním poločase jsme branku soupeře neohrozili a do kabin se šlo za stavu 3:0,“ uvedl klub z Malého Boru v hodnocení na svých facebookových stránkách. Malý Bor po změně stran přidal, vytvořil si několik gólových šancí, ale skvěle zachytal gólman protivníka. „Jestli ale předvedeme stejný první poločas i v sobotu ve Vrhavči,tak na body můžeme zapomenout,“ přidal ještě SK Malý Bor 1929 k hodnocení zápasu.

Mochtín na domácí půdě prohrál přestřelku s lídrem. Rozhodla vlastní branka

Malinko za očekáváním zatím zůstávají fotbalisté TJ Sušice B. Ti jsou se ziskem desíti bodů až devátí. I díky tomu, že v neděli doma jen remizoval s Vrhavčí 2:2. Na nerozhodném výsledku s loňským účastníkem krajské I. B třídy by asi nebylo nic až tak divného, ale je nutné poznamenat, že Sušičtí v zápase vedli na začátku druhé půle už 2:0 (Blažek, Kalný), ale jejich soupeř dokázal vyrovnat.

VIDEO: Penalta sušického Lukáše Blažka v zápase proti TJ Sokol Vrhaveč (2:2)

Zdroj: TJ Sušice (Dominik Kubín)

VIDEO: Gól Martina Kalného z TJ Sušice B (na 2:0) do sítě TJ Sokol Vrhaveč

Zdroj: TJ Sušice (Dominik Kubín)

„Naše trápení pokračuje, což bylo v neděli podtrženo ztrátou dvougólového vedení. Svůj den neměli útočníci, kteří měli šance na dvě utkání a bohužel ani gólman. Opět jsme nedokázali vstřelit gól ze hry, ale využili jsme standardních situacích,“ řekl pro klubový facebook fotbalista Sušice Martin Kalný.

Výsledky 7. kola OPM: Okula Nýrsko B – Malý Bor 4:1 (3:0, 15. a 47. Kotáb, 20. Štěpán Švec, 23. Rubáš – 49. Ivasiuk), Dukla Janovice – Sokol Hradešice 5:4 (5:1, 30. a 31. Hora, 2. Bilíček, 4. Kováč, 14. Raišl – 39. a 90. Zdichynec, 55. Frančík, 67. F. Melka mladší), FC Švihov – Kašperské Hory 11:0 (7:0, 7., 21. a 47. Petelík, 15. a 74. Polívka, 45. a 84. Toman, 31. Baxa, 42. R. Sláma z penalty, 44. a 49. J. Sláma), Plánice – Tatran Dlouhá Ves 2:2 (2:1, 11. a 16. Plánička – 32. Goby, 54. Drábek), Sokol Veřechov – Sokol Chudenice 2:6 (1:4, 12. z penalty a 64. Ondrejíčka – 16. z penalty a 27. Bejm, 31. Hodan, 41. Fremuth, 61. Duda, 81. Ježek), Nezamyslice – Start Luby B 1:4 (0:2, 61. Šatra – 35., 54. a 65. Jirotka, 2. Čipera), Sušice B – Sokol Vrhaveč 2:2 (1:0, 33. Blažek z penalty, 38. Kalný – 50. Reitmajer, 82. Hrach).

