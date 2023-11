Měcholupy přejely Bolešiny a přezimují druhé. Javorský podzimním králem střelců

„Podzimní část soutěže se nám celkově vydařila. Mrzí mě ztráta bodů v Dlouhé Vsi a v Nezamyslicích. Naše výkony na hřištích soupeřů nejsou bohužel tak dominantní jako domácí zápasy, ale to podle mého názoru souvisí s nízkým věkovým průměrem hráčů," řekl zkušený fotbalových trenér Hradešic František Melka k hodnocení první poloviny aktuálního soutěžního ročníku.

Počet odehraných zápasů: 91. Celkový počet branek: 427. Průměr gólů na zápas: 4,69. Podzimní mistr: TJ Start Luby (43:21, 32 bodů). Nejlepší tým doma: TJ Sokol Hradešice (21:1, 18 bodů). Nejlepší tým venku: TJ Start Luby B (21:9, 15 bodů). Nejhorší tým doma: TJ Sokol Plánice (13:33, 2 body). Nejhorší tým venku: TJ Sokol Vrhaveč (9:27, 0 bodů). Nejvyšší vítězství: 9:2 (Malý Bor - Nýrsko B, 6. kolo). Nejvyšší návštěva: 200 (Kolinec - Dlouhá Ves, 2. kolo).

A pak zmínil právě skvostnou bilanci zápasů před vlastními fanoušky. „Musím pochválit defenzivní práci týmu. Na domácím hřišti jsme inkasovali pouhou jednu branku, a to ještě úplně zbytečnou v 90. minutě za stavu 4:0 se Sušicí. Celkových osm obdržených branek je výborným vysvědčením naší defenzivy, v čele s brankářem Petrem Písečným. Sedm zápasů s čistým kontem je opravdu úctyhodný výkon. Také v útočné fázi jsme byli nebezpeční a David Šašek zatím patří k nejlepším střelcům soutěže. Ta je nahoře velmi vyrovnaná, a tak očekávám napínavé souboje až do posledního kola," predikuje do jara.

Nejvytíženější hráči podle informačního systému FAČR: 1223 minut - Karel Soukup a Jiří Patřík (oba SK Malý Bor 1929), 1218 minut - Jan Šimek (TJ Sokol Měčín), 1212 minut - Ondřej Goby, Zdeněk Kodýtek (oba Tatran Dlouhá Ves).

Hradešice (i Luby B) se ovšem musí koukat i na záda. Na svoji šanci zaútočit na titul čekají i další dva hladoví vlčáci - Malý Bor s Dlouhou Vsí. „S výkonem kluků na podzim jsem celkem spokojený. Mrzí mě akorát promarněné body s Pačejovem a Chudenicemi. Ještě bych byl rád, kdyby se zlepšila docházka na tréninky, ale myslím, že pro to kluci dělají maximum. Teď si odpočineme a nabereme síly na jarní část sezony, do které máme ty nejvyšší ambice," prohlásil František Vodička, kouč Malého Boru - aktuálně třetího týmu tabulky.

Fotbalisté Malého Boru.Zdroj: David Koranda

Na opačném pólu tabulky se naopak nacházejí Chudenice, které na podzim získaly pouhých bodů a budou se muset pořádně zlepšit, aby odvrátily sestup. Pořádná fuška na jaře čeká také Nezamyslice, Plánici a Vrhaveč, která byla na podzim nejhorším týmem mimo svůj stadion, kde nezískala ani jeden bod.

Vrhaveč doplácela i na nedisciplinovanost. Jejich fotbalista František Hrach získal pomyslný titul zlého muže podzimu. Od rozhodčích totiž inkasoval dohromady osm žlutých a tři červené karty. Nikdo těchto trestů nedostal víc.

Nejvíce žlutých karet: 8 - František Hrach (TJ Sokol Vrhaveč), 7 - Martin Ježek (TJ Sokol Chudenice), Zbyněk Fait (TJ Sokol Vrhaveč) + další čtyři hráči po šesti žlutých kartách. Nejvíce červených karet: 3 - František Hrach (TJ Sokol Vrhaveč), 2 - František Lorenc (TJ Sokol Vrhaveč), Jan Jiřík (TJ Nezamyslice). Celkový počet žlutých karet: 328. Celkový počet červených karet: 31.

Nejlepším střelcem podzimu se stal lubský mladíček Jakub Jirotka, který nasázel sedmnáct branek (na jeden gól potřeboval cca 51 minut). O jednu trefu méně má na svém kontě hradešický David Šašek. Dvouciferný počet gólů ještě zaznamenali Lukáš Plánička (Plánice), Dominik Vašák (Dlouhá Ves) a rumunský snajpr ve službách béčka Sušice Catalion Ovidiu Faraon.

Nejlepší střelci: 17 branek - Jakub Jirotka (TJ Start Luby B), 16 branek - David Šašek (TJ Sokol Hradešice), 13 branek - Lukáš Plánička (TJ Sokol Plánice), Dominik Vašák (Tatran Dlouhá Ves), 12 branek - Catalin Ovidiu Faraon (TJ Sušice B), 9 branek - David Jůzek (FK Dukla Janovice), Karel Šleis (TJ Start Luby B), 8 branek - Jakub Soupír (TJ Sokol Chudenice).

