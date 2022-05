„Dali jsme rychlý gól, ale soupeř záhy vyrovnal a poté se dokonce po naprosto zbytečné penaltě dostal do vedení. V závěru poločasu jsme sice měli tlak, ale do kabin jsme šli za nepříznivého stavu 1:2,“ hodnotil pro Deník Václav Fremuth, jeden ze zkušenějších fotbalistů Chudenic.

Po obrátce rychle vyrovnal Stanislav Hodan a v 68. minutě vstřelil vítězný gól domácích teprve dvacetiletý fotbalista Petr Vachtl. „Byl to jeho vůbec první gól v dospělém fotbale,“ připomněl Fremuth, a pak hodnotil i dění ve druhé půli. „Byli jsme lepší, měli jsme nápor a zaslouženě skóre otočili. V závěru to ale bylo zase hektické, protože soupeř se snažil vyrovnat a pro změnu zmáčkl on nás,“ uznal muž se čtyřkou na zádech.

Po delší době vyšel střelecky naprázdno kanonýr Pavel Vachtl, starší bratr hrdiny víkendového duelu. „Ale Pavel je v letošní sezoně náš klíčový hráč. Je rychlý, dynamický, velice silný v soubojích. A dává hodně branek,“ říká Václav Fremuth na adresu osmnácti gólového zabijáka.

Ve šlágru 19. kola přeboru Klatovska porazili fotbalisté Janovic na domácím hřišti třetí Švihov. „Pokud bychom v Janovicích uspěli, už můžeme mluvit o tom, že chceme postoupit,“ připustil před víkendovým zápasem trenér Švihova Adam Popelka. Jeho tým sice na Dukle zásluhou brzké trefy Cibulky rychle vedl, ale ještě do poločasu třikrát inkasoval a po změně stran domácí přidali čtvrtou uklidňující branku. Vysoké vítězství 4:1 bylo na světě.

Vedení v tabulce si upevnil první Strážov, který se ovšem na vítězství znovu pořádně nadřel. V souboji s Dlouhou Vsí jej ale ve druhém poločase spasil ofenzivní veterán Bronislav Mayer, který vstřelil dva góly a především díky němu lídr zvítězil 2:0. Celkem se sedmačtyřicetiletý kanonýr prosadil letos už sedmnáctkrát. Na tuto cifru mu přitom stačilo pouze čtrnáct zápasů.

Nejvýraznější vítězství víkendových bojů okresního přeboru si na své konto připsali fotbalisté rezervního výběru TJ Sušice. Ti na svém hřišti deklasovali Nezamyslice vysoko 6:0, přestože ještě v 68. minutě vedli pouze o jediný gól.

„Po brance na 2:0 z nás odpadl stres, hra se uklidnila a divákům se musela líbit. S tím přišly i další čtyři branky, nakonec jistá výhra, čisté konto a tři body. Soupeř ale jinak předvedl srdnatý výkon a stejně tak jako jemu děkujeme i rozhodčímu Šmrhovi, který do hry zasahoval minimálně, ale i přesto velice přesně,“ uvedl fotbalista, stoper a kapitán zálohy TJ Sušice Martin Kalný.

Výsledky 19. kola: Chudenice – Mochtín B 3:2 (1:2, 1. Duda, 55. Hodan, 68. Petr Vachtl – 6. Kapusta, 24. Pretzelmayer z penalty), Janovice – Švihov 4:1 (3:1, 12. a 70. Hájek, 33. Raišl, 38. Urban – 3. Cibulka), Měčín – Kašperské Hory 0:1 (0:1, 33. Tomek), Nýrsko B – Hradešice 2:1 (1:0, 41. Taušek, 67. I. György – 62. Zdichynec), Strážov – Dlouhá Ves 2:0 (0:0, 52. a 75. Mayer), Luby B – Malý Bor 0:1 (0:1, 29. Kocum), Sušice B – Nezamyslice 6:0 (1:0, 16. a 68. Kubín, 74. Krouský, 79. Krůs, 83. Gutwirt, 90. Blažek).

