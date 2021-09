Na prvním vítězství (a bodech) v sezoně se dvěma góly podílel útočník Václav Čejka. Stejným počinem se po zápase mohl pyšnit i hostující Pavel Kováč - ten by však své zásahy jistě vyměnil za bodový úspěch týmu.

Kletba prolomena. Trvalo to dlouho, ale konečně se dočkali. Až v sedmém kole aktuálního ročníku okresního přeboru dokázali fotbalisté Měčína získat nějaké body. A to díky domácí výhře 4:2 nad Nezamyslicemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.