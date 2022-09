„Na Kašperky jsme si přijeli pro tři body a první poločas nasvědčoval tomu, že si je domů také odvezeme. Měli jsme celou řadu šancí, ale příležitosti jsme bohužel neproměnili,“ stýskal si zkušený kapitán Lubů Jan Voráč.

Fotbalisté TJ Start Luby B (na archivním snímku hráči v červených dresech) remizovali v Kašperských Horách 0:0. Bod o víkendu získalo také béčko Sušice (bílí).Zdroj: Tomáš Kanta

„Ve druhém poločase jsme si už takový tlak nevytvořili, naopak v posledních dvaceti minutách mohl zápas rozhodnout ve svůj prospěch soupeř. Nakonec tedy asi jeden bod musíme brát,“ uznal sportovně fotbalista Startu.

OBRAZEM: Bolešiny uspěly na půdě Štěnovic. Střílel Hodl, v závěru tekly nervy

Ani bod o víkendu nezískali borci z TJ Sokol Hradešice, kteří nezvládli domácí duel s Dlouhou Vsí a Tatranu podlehli 2:4. „Nikdy nemůžeme v utkání zvítězit, pokud budeme v zadních řadách předvádět to, co v posledních dvou zápasech. Vzadu je to o zodpovědnosti a ne o honění si vlastního ega. Dokud si hráči neuvědomí, že takhle se nemůže hrát ani na okresní úrovni, nemůžeme uspět. Devět inkasovaných gólů ve dvou zápasech je alarmující číslo. Je pouze na nás, jak si s touto situací poradíme a pokusíme se výkonnostní pokles zastavit už v příštím zápase,“ uvedl trenér fotbalistů Hradešic František Melka.

Sušice rozebrala oslabený Mochtín a těší se na Křimice i souboj s legendami

Dobrá nálada naopak zavládla ve Švihově. Vedoucí tým tabulky totiž vyhrál na půdě Veřechova 4:1. „Spokojenost se třemi body i s výkonem, ale asi jsem takový zápas ještě nezažil. Nastřelili jsme asi čtyři břevna, tři tyčky a třikrát netrefili prázdnou branku. Místo toho, abychom po poločase vedli 5:0, sami jsme si to zbytečně zkomplikovali,“ prohlásil trenér lídra tabulky FC Švihov Adam Popelka a narážel tím na fakt, že jeho tým díky své impotenci hrál ve Veřechově po hodině hry 1:1 a po druhé brance přidal další dvě pojistky až v závěru. Popelka si zároveň posteskl ještě nad jednou věcí. „Hřiště ve Veřechově? Špatné, nekvalitní. Někdo by se měl zamyslet nad tím, na jakém trávníku se hraje nejvyšší okresní soutěž,“ dodal.

Nejvýraznější vítězství kola si na svoje konto připsali fotbalisté béčka FK Okula Nýrsko, kteří na domácí půdě smetli Nezamyslice 8:1. Po zápase na sociálních sítích si ovšem dobírali jednoho ze svých hráčů Jakuba Pavlíka, který dostal možnost kopnout si penaltu, ale míč při svém pokusu poslal vysoko nad branku.

Zdroj: FK Okula Nýrsko

Mimochodem: Pavlíkovi to ovšem vadit nemuselo, protože i tak se jednou zapsal mezi střelce. Ve zbývajících zápasech porazila Vrhaveč nepříjemné Janovice 2:1 a v dobré formě hrající Malý Bor přejel Plánici 4:1. Bitva mezi Chudenicemi a béčkem Sušice skončila po remíze 3:3 dělbou bodů.

Výsledky 2. kola okresního přeboru: Kašperské Hory – Luby B 0:0, Vrhaveč – Dukla Janovice 2:1 (2:0, 25. L. Lorenc, 26. Hrach – 53. Kováč), Nýrsko B – Nezamyslice 8:1 (2:0, 54., 64. a 74. Rubáš, 3. Bořánek, 44. Zahrádka, 49. Pavlík, 84. A. Bastl, 86. Taušek – 80. Jiřík), Veřechov – Švihov 1:4 (0:1, 47. Vítovec – 9. Kašpárek, 60. Havlíček, 85. Baxa, 87. Zdrahal), Hradešice – Dlouhá Ves 2:4 (1:4, 36. Gabriel, 59. Zdichynec – 14. a 42. Goby, 40. Švec, 44. Pechek), Malý Bor – Plánice 4:1 (3:0, 12. Jára, 30. Krištof, 39. Forman, 90+1. Vonášek – 85. Kovařík), Chudenice – Sušice B 3:3 (2:2, 7. Blažek vlastní, 22. P. Lucák, 50. Jakub Soupír z penalty – 36. a 43. Gutwirt, 84. Vinický).

Kluky musím pochválit. Makali jeden za druhého a jezdili po zadku, zářil trenér