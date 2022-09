Fotbalisté TJ Start Luby B (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili ve šlágru 4. kola okresního přeboru Tatran Dlouhou Ves 3:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Jestliže jsem minulý týden říkal, že jsme byli v koncovce mimořádně produktivní, tak v nedělním zápase jsme byli mimořádně impotentní. Zahozené šance nás na konci utkání mohly mrzet, protože hosté nebyli daleko od srovnání. Také obrana po vynucených změnách působila hodně nejistě, ale původ všech našich trablů je opět v neproměňování šancí,“ míní hradešický kormidelník František Melka. „Po deseti minutách jsme měli vést o čtyři branky a zápas si už pak jen užívat. Místo toho se až do poslední minuty strachujeme o výsledek. Vítězství a tři body jsou ale doma, a to je při vyrovnanosti soutěže nejdůležitější,“ hledal zkušený kouč pozitiva.

Nevídaný gólový počin útočníka Petra Reitmajera

Na průběžné šesté místo okresní tabulky se vyhoupla TJ Sokol Vrhaveč. Ta v bláznivém střetnutí doma udolala nováčka z Veřechova 6:4. Klíčovým mužem duelu byl šestadvacetiletý fotbalista Petr Reitmajer, jenž nastřílel pět gólů.

TJ Sokol Vrhaveč (modří).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Do utkání jsme vstoupili dobře a hned v 7. minutě jsme šli do vedení. Jak už to ale bývá u nás zvykem, tak jsme hned polevili a mysleli si, že to půjde samo. Soupeř nás začal přehrávat a v tu ránu jsme prohrávali 1:2. Naštěstí jsme se do zápasu brzy vrátili a povedlo se nám rychle odpovědět třemi góly. Ve druhém poločase jsme přidali další dvě branky a pak bylo téměř rozhodnuto, že všechny body zůstanou doma,“ hodnotil gólovou divočinu Reitmajer, hrdina mače.

Doma byl Hrádek vždycky silný a letos tomu nebude jinak, jásal Brabec po výhře

Propadák s Hradešicemi (2:7) odčinilo béčko Sušice, které ve 4. kole okresního přeboru deklasovalo Kašperské Hory na jejich půdě 8:1. I zde byl k vidění jeden mimořádný střelecký počin – vyhlášený sušický útočník Ernest Gutwirt se prosadil čtyřikrát. Celkem v šestém pokračování letošního ročníku přeboru mužů (OP hned na začátku předehrával 12. a 13. kolo) padlo osmatřicet branek, rozdáno bylo osmnadvacet žlutých a tři červené karty.

Výsledky 4. kola: Kašperské Hory – Sušice B 1:8 (0:6, 85. Kolář – 6., 41., 45. a 48. Gutwirt, 17. a 43. Pavel Hubáček, 16. Skála, 53. Vinický), Nýrsko B – Janovice 4:2 (1:0, 41. Rubáš, 53. A. Bastl, 87. Taušek z penalty, 90+1. Dvořák – 67. Urban, 71. Petruška z penalty), Luby B – Dlouhá Ves 3:0 (1:0, 36. a 90. Šleis, 88. Jirotka), Vrhaveč – Veřechov 6:4 (4:2, 27., 30., 38., 57. a 61. Reitmajer, 8. Hládeček vlastní – 10. Richter, 20. Šíma, 47. Hrach vlastní, 80. Boček), Chudenice – Nezamyslice 2:1 (1:0, 45. Jan Soupír, 80. Jakub Soupír – 75. Jiřík), Malý Bor – Švihov 1:1 (0:0, 48. Krištof – 58. Toman), Hradešice – Plánice 3:2 (3:2, 5. a 37. Vaněček, 35. Zdichynec – 22. Plánička, 41. Kovařík).

Asi by tomu slušela remíza, ale za tři body jsme rádi, rozplýval se kouč Šedivý