/KANONÝR DENÍKU/ Dlouho to vypadalo, že Kanonýrem uplynulého víkendu na Klatovsku se stane fotbalista Sokola Kvasetice Michal Ballý, který dal v sobotním zápase 9. kola IV. třídy čtyři góly soupeři z rezervy Vrhavče (9:3). V neděli jej ovšem překonal třiadvacetiletý Catalin Ovidiu Faraon, jenž se v souboji 25. kola okresního přeboru na půdě posledního Veřechova doslova utrhl ze řetězu a k drtivému vítězství 10:3 pomohl béčku Sušice hned pěti vstřelenými góly. Kanonýrem Deníku se tak stal (letos na jaře již podruhé) rumunský expres z Pošumaví. Právem.

Fotbalista Catalin Ovidiu Faraon. | Foto: David Koranda

Titul Kanonýr Deníku jste letos na jaře vyhrál už podruhé. Co tomu říkáte?

Jsem za to strašně rád. I vzhledem k tomu, že poslední dobou moc času na hřišti kvůli zranění netrávím. Ale i přesto jsem v posledních čtyřech zápasech skóroval, s klukama útočíme na třetí flek, takže za mě naprostá paráda.

Catalin Ovidiu Faraon: Kluk z Rumunska, který hraje za Sušici a fandí Realu

Jelikož jsme vás v minulosti čtenářům Deníku už představili, pojďme teď na tzv. rychlou střelbu. Začneme zlehka: máte raději pivo, nebo víno?

Vždycky jsem pil víno, protože doma v Rumunsku jsme dělali svoje víno. Ale po přechodu do Česka jsem si zamiloval chuť piva a stal se ze mě pivař (smích). Lepší pivo, než tady jsem nikdy nepil!

Koukáte se raději na filmy, nebo si čtete knížky?

Raději se podívám na film (úsměv).

Catalin Ovidiu Faraon v nedávném zápase proti Janovicím.Zdroj: David Koranda

Moře, nebo hory?

Miluji hory a vzhledem k tomu, že jsem člověk plný energie, tak bych si asi ani nedokázal představit ležet týden někde u moře.

Líbí se vám více blondýnky, nebo brunetky?

Abych řekl pravdu, pro mě tohle nikdy nebylo nějak důležité, ale je fakt, že pro brunetky mám větší slabost (směje se).

Nyní položím trošku zákeřnou otázku: Jasa, nebo Sušice?

Pfff… těžká otázka. V Jase jsem se narodil, strávil tam dětství, mám tam krásnou rodinu, na kterou se každý rok těším, ale v Sušici jsem si zvyknul a cítím se tady jako doma. Díky fotbalu jsem tu narazil na skvělou partu kluků a kamarádů, a to je pro mě nejvíc.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?

Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem.

A co nejoblíbenější film? Máte nějaký?

Ocelová pěst. To je film, který jsem viděl možná už patnáctkrát, ale klidně bych si ho pustil znovu.

Pojďme trošku k fotbalu. Sparta, nebo Slavia?

Nemám rád ani jeden z těchto týmů (smích).

Messi, nebo Ronaldo? Ale vzhledem k tomu, že jste velkým fanouškem Bílého baletu, asi znám odpověď…

Jasný Ronaldo! Lepší fotbalista se za mě v životě už nenarodí. Co on dokázal, už podle mého názoru nikdo nikdy nedokáže. Je to můj fotbalový idol, a na rozdíl od Messiho má tvrdou disciplínu, tvrdě pracuje a vždycky dřel, aby něco dokázal. Vždycky před zápasem sleduji jeho videa, což mi dává na energii a motivaci na to, abych se na 90 minut nezastavil (úsměv).

Jako fanouškovi Realu Madrid se vám asi nekoukalo dobře na to, kdo letos ve španělské lize získal titul, že? Byla to Barcelona, celkem suverénně…

Samozřejmě se mi na to nedívalo dobře, ale vzhledem k situaci, která teď v Barceloně je, si myslím, že na další titul budou čekat hodně dlouho (smích).

Catalin Ovidiu Faraon v nedávném zápase proti Janovicím.Zdroj: David Koranda

Co říkáte na to, že Karim Benzema po sezoně opustil Real?

Mrzí mě, že se takhle rozhodl. Je to velký hráč a po odchodu Ronalda to dokazoval na sto procent. Podle mého názoru měl v Realu ještě zůstat, ale asi chce dát prostor mladším hráčům, aby vynikli…

Blíží se finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a milánským Interem. Kdo podle vás vyhraje ušatý pohár a komu triumf více přejete?

Bude to velký zápas, na který se těší snad každý fotbalový fanoušek. Inter určitě bude chtít vyhrát, ale City letos předvádějí ukázkový fotbal a pohár si odvezou domů do Anglie. A přeji to i více Manchesteru, myslím si, že si to zaslouží.

Jaký je váš doposud nejsilnější fotbalový zážitek?

Jelikož jsem fotbalovou kariéru začal až v Sušici, tak tolik silných zážitků ještě nemám. Ale zážitkem jsou pro mě chvíle, kdy si po vítězství zakřičíme s klukama v šatně. Lepší pocit neznám.

Máte nějaké motto?

Nikdy to nevzdávej.

Otázka na závěr: máte vytyčený nějaký životní cíl?

Dokud nenastane správný čas, chci se věnovat práci a sportu, ale jinak je můj životní cíl jasný: chci mít a vychovávat hezkou a šťastnou rodinu. Tak, jak mi ukazovali a naučili mě moji rodiče.

