O výsledek střetnutí vůbec nešlo, důležitým a potěšitelným faktem bylo to, že se všichni aktéři fotbalem bavili. Kluci, holky, malí, velcí. Pro mix ligových žáků do 12 a 13 let klatovského fotbalového klubu to byla vůbec první zkušenost s fotbalem na velkém hřišti, protože svoje zápasy hrají jen na polovinu hrací plochy. „Tenhle tréninkový zápas, který byl zpestřením přípravy, nám ukázal, jaké mame rezervy a že máme na čem pracovat, uvedla asistentka trenérky žen Markéta Rajalová a pochválila klatovské naděje. Zde se rozhodně hodí jistá paralela se známou pohádkou Princezna ze mlejna - malí, ale šikovní.